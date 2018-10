Teresa e Salvatore news, parla lei: “Non ci siamo lasciati, non tolgo la fede”

Ultime news su Teresa e Salvatore di Uomini e Donne: sono tornati insieme?

Teresa Cilia di Uomini e Donne è tornata a parlare della crisi con il marito Salvatore Di Carlo. Attraverso le storie di Instagram – come potete vedere nel video più in basso – l’ex tronista ha chiarito che la storia con l’ex corteggiatore non è ancora conclusa. Tanto che la siciliana non si è neppure tolta la fede al dito. Un pegno importante per Teresa che, da buona cattolica, crede molto nell’impegno preso due anni fa in Chiesa, davanti a Dio. “Stiamo avendo un periodo di crisi per dei vai motivi che non sto qui ad elencarvi che sicuramente risolveremo. Che poi i problemi della vita sono altri, non sono il fidanzato o il marito. Bisogna trovare la forza e il coraggio di superare tutto”, ha detto la 30enne ai sui follower. Un chiaro riferimento ai suoi problemi di salute: prima di diventare popolare in televisione grazie a Maria De Filippi la giovane ha dovuto combattere un tumore all’utero.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo: nessuna crisi per business

Nei giorni scorsi Teresa è sbottata sui social network. Si è difesa da chi l’ha accusata di aver inventato la crisi con Salvatore per “fare un po’ di business”. Da tempo, infatti, Teresa e Salvatore non sono al centro dell’attenzione mediatica. Un’accusa che la Cilia ha prontamente respinto: “Business ma si cosa? Ci tenevo a precisare che l’unico errore che ho commesso è farvi capire che qualcosa non andava… Sono una ragazza semplice, non ho mai posato per nessuna rivista, non mi sono rifatta nulla e soprattutto ho una dignità!”.