Uomini e Donne, Teresa Langella torna a parlare della sua scelta: ecco come ha reagito Gianni Sperti

Il percorso di Teresa Langella a Uomini e Donne non si è concluso nel migliore dei modi. La tronista, dopo aver portato fino alla fine Andrea Dal Corso e aver preferito lui ad Antonio Moriconi, ha dovuto fare i conti con il rifiuto del suo corteggiatore. Per Teresa, dunque, il tanto atteso lieto fine (con tanto di petali rossi), a cui tutti i protagonisti del Trono Classico ambiscono, non è arrivato. Poche ore fa, dopo giorni di silenzio e dopo il confronto con i suoi ex corteggiatori a Uomini e Donne, la bella napoletana è tornata a parlare della sua scelta, e per farlo ha scelto i suoi spazi social. “Non sono stata fortunata in Amore. Ma almeno ho scoperto di avere una seconda Famiglia. La mia Redazione” ha scritto Teresa Langella sul suo profilo Instagram personale. Teresa, poi, ha anche parlato dell’amore della gente che oggi la circonda e che, a seguito della brutta esperienza al castello delle scelte, non l’ha fatta sentire mai da sola in questi giorni.

“Vi voglio bene. Grazie”, così Teresa ha voluto concludere il messaggio. Le sue parole, ovviamente, non sono passate inosservate ai protagonisti di Uomini e Donne che, quest’anno, si sono ritrovati al suo fianco all’interno del programma. Gianni Sperti, protagonista dell’immagine che la Langella ha scelto per raccontare i legami e le amicizie forti nate a Uomini e Donne, ha per esempio voluto ribadire alla ragazza il suo affetto. “Ti voglio tanto bene” ha scritto l’opinionista di Maria De Filippi palesando il suo appoggio alla ragazza. La risposta di Teresa Langella? “Anche io, tanto” ha replicato l’ex tronista.

Uomini e Donne, Claudia Dionigi scrive a Teresa Langella: “Sei una grande donna”

A commentare il post di Teresa Langella, su Instagram, è arrivata anche Claudia Dionigi. “Sei una grande donna” ha scritto l’ex corteggiatrice. Lei, al momento, si sta dedicando completamente al suo Lorenzo, perché – al contrario di Teresa – Claudia non è uscita sola da Uomini e Donne.