Uomini e Donne, Teresa Langella in lacrime sui social: “Sentimento vero”

Uomini e Donne, Teresa Langella in lacrime sui social: l’ex tronista parla di sentimenti

Teresa Langella si mostra in lacrime su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne e attuale fidanzata di Andrea Dal Corso sceglie di convidere una foto sulle Stories che la ritrae mentre sta piangendo. Lei stessa ammette di non vergognarsi di mostrarsi in questo modo al suo pubblico. Ma qual è il motivo per cui oggi non è riuscita a trattenere le lacrime? Teresa rivela di aver ricevuto un video da parte dei suoi fan, ma questa volta era diverso dai soliti. L’ex tronista ammette di aver trovato le parole non erano quelle di sempre, ma pare fossero più importanti. “Non mi vergogno a mostrare l’effetto che mi fa certa gente. Oggi mi avete dedicato l’ennesimo video, ma stavolta era diverso e i vostri commenti non erano quelli di sempre”, inizia così il suo messaggio su Instagram. Una lacrima le scende sul suo viso, ma sembra proprio stia piangendo di felicità. I fan questa volta sono riusciti a emozionarla davvero: “Parlavano di verità, DI SENTIMENTO VERO. Quello che provo da sempre per il mio ragazzo”.

Le ultime parole sono sicuramente un chiaro riferimento a ciò che prova per Andrea. I due stanno dimostrando, infatti, di essere molto innamorati. Abbiamo visto dediche ufficiali in questi giorni tra Dal Corso e Teresa. Al momento, sono una coppia, ma sono ancora molti che non credono alla sincerità di entrambi. Inizialmente a finire nel mirino dei telespettatori è stato Andrea, il quale ha risposto “no” alla scelta della Langella. Ma ecco che quando Teresa sceglie di dare una possibilità e di iniziare una storia d’amore con Andrea finisce anche lei per essere attaccata dai telespettatori.

Teresa Langella di Uomini e Donne accusata di essere falsa: la risposta dell’ex tronista

Il pubblico accusa ora Teresa di essere falsa e di aver preso in giro tutti. Proprio su questo punto, l’ex tronista ci tiene a fare una precisazione: “Aggiungo solo una cosa, che poco c’entra con la foto in questione. Ne scrivete di ogni sul mio conto, ma la falsità mi spiace deludervi NON MI APPARTIENE”.