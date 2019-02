Uomini e Donne, Teresa Langella dopo la scelta: le accuse ad Andrea

Uomini e Donne, Teresa Langella dopo la scelta e il no: inaspettate parole su Andrea Dal Corso

Al magazine di Uomini e Donne, Teresa Langella ha rivelato quello che ad oggi pensa di Andrea Dal Corso e del suo no al castello. L’ex tronista è rimasta molto male del rifiuto ricevuto dalla sua scelta e allo stesso tempo svela di non riuscire a credere che tra loro sia stato tutto finto. Le parole della bella napoletana sono chiare e tonde. La ragazza non credeva potesse avere un finale così triste. Ha creduto in quello che provava quando era con Dal Corso e non pensava potesse concludersi così la loro frequentazione. E mentre su Andrea non ha altro che parole amare, ad Antonio ha riservato solo tantissimi complimenti.

Teresa Langella è rimasta molto male per il no di Andrea Dal Corso. La ragazza ha dichiarato di aver scelto lui perché aveva iniziato a credere che in futuro potesse diventare anche il padre dei suoi figli. “Ho creduto in me e in lui, in quello che eravamo. Sembravamo così belli insieme, soprattutto nelle differenze, ma come mi suggeriscono i miei genitori, devo togliermi il vizio di metterci il cuore.” Fino all’ultimo minuto, l’ex tronista ha sperato che lui entrasse da quella tenda. “Persino quando si è chiusa la prima volta ho creduto che sarebbe spuntato fuori. Avevo speranza. Mi chiedo quando abbia cambiato idea. L’unica cosa certa è che non è stato mio padre a condizionarlo. Evidentemente a volte esistono delle persone che solo per il gusto di vincere arrivano a tutto.”

Teresa Langella contro Andrea Dal Corso dopo la scelta a Uomini e Donne

Teresa non si è risparmiata e al magazine di Uomini e Donne ha sputato fuori tutto quello che realmente pensa su Dal Corso. A quanto pare, la Langella non crede neanche più alla sincerità del loro percorso insieme al Trono Classico. “Non mi aspettavo che una persona che ha sofferto nella vita, che si è aperta così tanto con me, potesse comportarsi così. Ma ha mentito sulle emozioni che provava. È andato oltre la finzione, perché puoi fingere nelle parole ma non si può fingere di provare un’emozione che lui stesso definiva magica.”