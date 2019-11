Uomini e Donne, Teresa in lacrime per la nuova casa: Andrea conquista (Video)

Andrea Dal Corso lascia senza parola Teresa Langella: la coppia di Uomini e Donne sempre più affiatata

Teresa Langella non è riuscita a trattenere le lacrime per la sorpresa fatta da Andrea Dal Corso nella nuova casa di Milano. Avevano parlato poco fa della loro convivenza e adesso sappiamo com’è il loro nido d’amore grazie a quello che ha fatto Andrea per la sua fidanzata, con la quale sta portando avanti tanti progetti importanti step by step. Non vogliono correre troppo come fanno tanti – per poi bruciarsi velocemente – ma vogliono vivere intensamente ogni loro attimo insieme, dando il giusto peso a ogni loro scelta. Per questo hanno riflettuto a lungo prima di prendere la decisione di andare a vivere insieme.

Video della sorpresa a Teresa Langella nella nuova casa di Milano

Andrea Dal Corso, dopo aver parlato delle novità che riguardano la sua relazione con Teresa Langella, ha pubblicato su Instagram il video della sorpresa commentandolo così: “Si sarà emozionata? Ho organizzato questa surprise a Terry entrando nella nuova casa a Milano… ma lei non sapeva delle camere nascoste!”. Teresa di Uomini e Donne lo ha ringraziato in questo modo: “Sai cosa significa sentirsi felice senza nessuna riserva? Io con te sono una donna felice. Tu che sai darmi amore incondizionato, tu che sei infinito senza nemmeno saperlo, tu unico in ogni cosa che fai per me. Amore mio, grazie di tutto”.

Uomini e Donne news, Andrea Dal Corso risponde alle critiche: non doveva filmare la sorpresa?

Qualcuno, su Instagram, ha accusato Andrea di fare sorprese troppo programmate, con l’unico scopo di far parlare di sé; l’ex corteggiatore non si è trattenuto: “Io me la sono vissuta. Non avevo telecamere in mano. L’ho fatto per avere un ricordo di quel momento magico per noi, ma anche per poterlo condividere con le persone che ci vogliono bene e che ci hanno sempre seguito grazie al programma. Coloro che vedono malizia anche in questo senso significa che hanno problemi con sé stessi. Passo e chiudo”.