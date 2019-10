UeD Andrea e Teresa cambiano vita, è rivoluzione: “Siamo pronti”

UeD Andrea Dal Corso e Teresa Langella, si cambia vita. L’annuncio della ‘rivoluzione’: “Siamo pronti per questo nuovo viaggio insieme”

Si lasceranno tra poco, non dureranno, è tutta una questione di business: subito dopo il decollo della love story tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, erano queste le voci che andavano per la maggiore tra i fan dello show condotto da Maria De Filippi. Poi passavano i giorni, le settimane, i mesi. E la coppia durava, a differenza di molte altre che si scioglievano come neve al sole (ad esempio Cavaglià-Galiano, Nasti-Campoli, Gonzalez-Pattarino). Gli scettici si ricredevano. Ma davvero? Forse si amano sul serio… Sì, pare proprio di sì. Anche perché Andrea e Teresa sono tutt’ora uniti, felici e sereni, tanto da essere pronti ad andare a vivere sotto lo stesso tetto. La casa c’è, ormai resta soltanto da fare i bagagli e iniziare il nuovo viaggio assieme…

Andrea e Teresa, pochi giorni fa, avevano annunciato via social di dover dare un importante comunicazione ai fan. E oggi hanno mantenuto la parola. La coppia ha dichiarato che cambierà vita, cominciando la convivenza in quei di Milano. “Non è incinta e non ci sposiamo. A me piace fare le cose step by step”, esordisce Dal Corso. La Langella gli fa eco. “Anche a me, per il matrimonio un po’ più in là….“. Andrea riprende ‘in mano la situazione’: “E quindi? Se il matrimonio non è, il pancione non è…. Abbiamo trovato casa, si va a vivere a Milano”. Ormai la decisione è presa, non resta che fare le valige e proseguire la love story sotto lo stesso tetto. “Siamo pronti a iniziare questo nuovo viaggio insieme, un viaggio tanto desiderato” conclude l’ex tronista.

UeD Teresa e Andrea, la promessa mantenuta

La coppia è stata di parola. A inizio estate aveva infatti detto che dopo la stagione della calura sarebbero andati a convivere. “Non ci piace vivere in due città diverse“, spiegava Dal Corso, “perciò confesso che abbiamo intenzione di cercare casa insieme. Lasceremo passare l’estate per cercare poi un appartamento a settembre.” A stretto giro Teresa aggiungeva: “Stiamo valutando Milano come città a metà strada tra le nostre. Non vogliamo perdere tempo e l’amore è questo: trovare una soluzione insieme“. Buon viaggio all’ombra della Madonnina.