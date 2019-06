Uomini e Donne, Teresa e Andrea andranno a convivere: cambio di città

Uomini e Donne, Teresa Langella e Andrea Dal Corso vanno a convivere: la coppia si confessa al Magazine di Uomini e Donne

La storia di Teresa Langella e Andrea Dal Corso non era nata nel migliore dei modi. L’ex corteggiatore infatti le aveva rifilato un bel no durante una delle scelte serali di Uomini e Donne. Nonostante questo, Teresa non ha mollato ed ora i due hanno superato ogni problematica e sono sempre più innamorati. Proprio questo loro sentimento è stato al centro di alcune polemiche, la coppia però è sicura di una cosa: la felicità va ostentata, soprattutto quando sotto c’è un amore travolgente come il loro. Teresa e Andrea hanno concesso un’intervista al Magazine del programma, spiegando i loro progetti per un futuro insieme (andranno a convivere). Da poco la coppia ha festeggiato il terzo mesiversario, un traguardo importante dato come si erano messe le cose all’inizio. Ma la serenità è arrivata per loro che stanno vivendo un intenso periodo lavorativo entrambi senza però dimenticare di organizzare la convivenza.

Teresa e Andrea vanno a convivere: i progetti della coppia

Dopo tre mesi di amore travolgente, l’ex tronista partenopea e il suo fidanzato andranno a convivere. A darne conferma è la stessa coppia sulla rivista ufficiale di UeD. I due faranno passare l’estate per poi cercare un appartamentino che diventerà il loro nido d’amore nel mese di settembre: “Non ci piacere vivere in due città diverse“, spiega Dal Corso, “perciò confesso che abbiamo intenzione di cercare casa insieme. Lasceremo passare l’estate per cercare poi un appartamento a settembre. Io mi sento pronto per iniziare a fare progetti a lungo termine e cercare stabilità“. Anche Teresa conferma le loro intenzioni e aggiunge nuovi dettagli alle parole del fidanzato: “Stiamo valutando Milano come città a metà strada tra le nostre. Non vogliamo perdere tempo e l’amore è questo: trovare una soluzione insieme“. La Langella, sempre convinta che i sentimenti del suo Andrea non si fermassero a quel no famoso, crede che il loro amore sia davvero forte, così forte che i progetti insieme si fanno sempre più concreti, ma questo vorrebbe dire per lei allontanarsi dalla sua famiglia, alla quale è davvero molto legata. Proprio lei con questi valori ha trasmesso ad Andrea un forte senso di famiglia.

Teresa risponde alle polemiche sul “business” e svela l’uscita del suo album

L’amore va a gonfie vele, ma anche il versante lavorativo di Teresa non sta andando per niente male. La bella partenopea infatti ha parlato al Magazine anche sei suoi progetti lavorativi. “A breve vorrei pubblicare il mio nuovo album“, dice ancora Teresa che risponde anche alle polemiche sul “business“, circa le sponsorizzazione sui social. “Mi dispiace che durante il mio percorso sono state travisate alcune parole. Teresa che pensa al business? Mi piange il cuore solo a sentirlo“. E non solo di certo le uniche accuse mosse alla Langella.