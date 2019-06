Andrea Dal Corso, è scontro social dopo le critiche a Teresa: “La felicità è bello ostentarla”

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Teresa Langella sempre più innamorati

Contro tutti i pronostici e nonostante una scelta non proprio entusiasmante Andrea Dal Corso e Teresa Langella di Uomini e Donne si mostrano sempre più innamorati e questo lo avranno notato senz’altro tutti, sia coloro che seguono la coppia dall’inizio di UeD sia i nuovi sostenitori; entrambi infatti continuano a pubblicare storie in cui li si vede sempre più complici e finora non c’è mai stata una sola notizia su un’eventuale crisi tra i due. Ciò non vuol dire che i due non siano mai stati criticati perché ormai è noto che il Web è vissuto più dagli haters e talvolta dai profili fake che da persone pensanti; Andrea stavolta non è stato a guardare e ha voluto rispondere a chi ha insultato lui e Teresa.

Andrea risponde duramente alle critiche a lui e Teresa

“Mamma mia – così un follower ha commentato una storia in cui Teresa cantava una canzone per Andrea –, ma c’è bisogno di fare tutte queste scene. I sentimenti – ha poi aggiunto – non si ostentano: si dimostrano con i fatti”. Parole dure a cui Andrea ovviamente ha voluto rispondere per le rime: “Intelligenza è mettere sempre in discussione sé stessi. Ignoranza è mettere sempre e solo in discussione gli altri. Ti assicuro – ha concluso – che ‘vomito’ sono molte altre cose in molti altri profili di chi si addice maggiormente a persone come te”. Io in amore mostro fatti e ‘ostento’ perché la Felicità talvolta è bello ostentarla”.

Andrea e Teresa, quale futuro per la coppia dopo Uomini e Donne

La coppia di Uomini e Donne in effetti è davvero felice da quando ha iniziato questo percorso di vita assieme, e siamo contenti di questo perché Teresa soprattutto ci è parsa innamoratissima di lui sin da subito, nonostante l’altrettanto evidente attrazione nei confronti di Antonio Moriconi che continua a far parlare di sé tra un post e l’altro. Suggeriamo ad Andrea di non dare spazio a queste critiche futili e di godersi questa bella estate con Teresa.