Uomini e Donne, Teresa Langella elimina Federico ma i fan insorgono: il passato della tronista torna a galla

Ieri a Uomini e Donne abbiamo assistito alla prima eliminazione di Federico Rubini da parte di Teresa Langella. “Prima” perché, come molti sanno, il corteggiatore tornerà in trasmissione per chiarire con la tronista. Il confronto tra i due, però, non andrà a buon fine. Il ragazzo, difatti, alla fine verrà eliminato una seconda volta da Teresa. L’eliminazione di Federico, però, non è andata particolarmente giù al pubblico da casa. Lui, difatti, tra tutti i corteggiatori sembrava essere il preferito di Teresa, tant’è che (come coppia) i due stavano già iniziando a raccogliere i primi consensi sui social. Per quel sappiamo, però, Federico Rubini non tornerà a Uomini e Donne e questo,ad oggi, ha spinto alcuni utenti a puntare il dito contro Teresa. Il motivo? I fan proprio non dimenticano il passato della tronista. Teresa Langella, come molti ricorderanno, a Uomini e Donne ha infatti già partecipato. La napoletana, nello specifico, è stata una corteggiatrice di Leonardo Greco che, dopo la sua eliminazione, decise di concentrarsi su altre ragazze.

Teresa, che inizialmente sembrava piacere molto a Leonardo, venne eliminata da quest’ultimo perché accusata di essere lì solo per interesse e non perché motivata a trovare l’amore. La Langella, nello specifico, stava iniziando a muovere i primi passi nel mondo della musica neo melodica e la pubblicità che si fece allora non venne vista di buon occhio. Cosa c’entra questo con Federico? Ebbene, anche lui, alla fine, è stato eliminato perché accusato di voler fare solo business. La cosa, quindi, in un certo senso lo accomuna a Teresa. La tronista, che in passato venne accusata della stessa cosa, secondo alcuni avrebbe pertanto dovuto dare una seconda possibilità al suo corteggiatore. In fondo lei stessa ai tempi del suo Trono Classico dichiarò di essere stata eliminata ingiustamente.

Uomini e Donne Oggi: Federico torna in studio per un chiarimento con Teresa

Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi assisteremo a ben due confronti tra Teresa e Federico. Quest’ultimo, in particolare, prima raggiungerà la tronista in camerino (dove chiameranno insieme la ragazza che lo ha accusato di aver avuto una storia con lei mentre lui corteggiava Teresa) e, poi, si presenterà in puntata. In studio ci sarà ad un secondo faccia a faccia tra lui e la Langella che, alla fine, deciderà comunque di chiudere la frequentazione.