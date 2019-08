Uomini e Donne, Teresa e Andrea lontani: “Te l’avrei detto in privato ma…”

U&D ultime notizie, la lontananza di Teresa e Andrea si fa sentire: scambio di messaggi social

La favola di Andrea e Teresa di Uomini e Donne non ha fine. Sono sempre più innamorati e le dediche d’amore sono onnipresenti sui loro profili social: l’ultimo messaggio di Andrea Dal Corso ha spiazzato la sua fidanzata, che gli ha immediatamente scritto, mandando in visibilio tutti i loro fan, che hanno sempre creduto nei loro sentimenti, anche quando lui inizialmente le aveva detto di “no”. Andrea è ritornato sui suoi passi, capendo che Teresa Langella era davvero la ragazza che cercava. E ora sono più felici che mai!

Uomini e Donne news, Teresa risponde ad Andrea e fa impazzire i fan

Andrea ha fatto emozionare Teresa e adesso sappiamo anche quello che è successo tra i due su Instagram. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha postato una foto di lui e la fidanzata commentandola così: “Incontrati dentro e non ti perderai mai lì fuori”. La Langella ha immediatamente commentato: “Stavo per dirti quanto mi manchi e improvvisamente mi ritrovo a leggere questo post. Sei La conferma. Sei la continua conferma che viviamo in simbiosi. Ti amo”.

Teresa e Andrea gossip, cosa sta succedendo davvero fra i due?

Poi c’è stata una confessione da parte di Andrea di U&D: “Te lo avrei detto ora per telefono, in privato, ma visto che abbiamo tante persone che ci vogliono bene, lo faccio qui pubblicamente. Prima a tavola ho raccontato la nostra storia a diverse persone di nazionalità diverse! Tutti esterrefatti e increduli!”. Nessuno è riuscito a separare Teresa e Andrea, nonostante ci sia ancora chi non è convinto della sincerità del ragazzo perché, se l’avesse veramente amata, avrebbe dovuto dirle subito “sì”. Andrea ha avuto bisogno semplicemente di più tempo per riflettere e giungere a una conclusione: Teresa è la donna giusta per lui!