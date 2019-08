By

Uomini e Donne, Teresa Langella emozionata per l’ultima dichiarazione d’amore di Andrea Dal Corso

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Dopo Uomini e Donne – e un inizio tutt’altro che facile – l’ex tronista e l’ex corteggiatore sono inseparabili. Le dichiarazioni d’amore importanti si sprecano e la coppia pensa già ad una convivenza, da concretizzare il prossimo autunno. In un’intervista concessa al magazine Lei, la cantante napoletana ha rivelato l’ultimo gesto d’amore del fidanzato. Un gesto arrivato durante una vacanza a Formentera e che l’ha lasciata praticamente senza parole. L’imprenditore veneziano è davvero coinvolto in questa relazione e non manca di mostrarlo alla sua dolce metà.

La confessione di Teresa Langella sul fidanzato Andrea

“L’ultima dichiarazione importante? È stata in vacanza a Formentera. Avevamo avuto una piccola discussione. Il giorno dopo io, ancora un po’ provata, mi sono addormentata in spiaggia facendo saltare un po’ di attività che avevamo programmato. Quando mi sono svegliata, mi sono ritrovata davanti a lui con gli occhi lucidi”, ha raccontato Teresa Langella di Uomini e Donne. “Mi ha detto testualmente: “Oggi volevo fare tante cose con te. Ma mentre dormivi ho pensato che avrei voluto dirti che desidero avere un bambino con te”. A volte ti rendi conto che dopo aver discusso il sentimento è ancora più forte. Noi siamo questo, quelli che discutono ma che poi guardandosi capiscono di essere innamorati”, ha aggiunto.

Teresa e Andrea sognano matrimonio e figli insieme

Dunque, Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono davvero presi l’uno dall’altra! E nonostante la loro relazione sia nata solo lo scorso inverno i due fanno già progetti importanti: entrambi sognano il matrimonio e una famiglia. Teresa non ha esitato a definire Andrea la persona giusta con la quale avere dei bambini e lo stesso ha fatto Dal Corso. Insomma, se son rose fioriranno…