Uomini e Donne, Teresa Cilia ringrazia i suoi fan e fa una grande promessa

Teresa Cilia ringrazia i suoi fan e fa una promessa importante. Ecco le parole dell’ex tronista

Le scorse settimane per il programma Uomini e Donne non sono state così semplici. A causa di una fotografia postata sui social in cui Claudio Sona appariva insieme ad un autore del programma, si è innalzata una grandissima bufera. Ad innescare la bomba ci ha pensato Mario Serpa che ha accusato la redazione di aver coperto il Sona durante il suo trono. Ma al famoso ex corteggiatore si è aggiunta poi Teresa Cilia che ha iniziato una personalissima guerra con Raffaella Mennoia, autrice number one di Uomini e Donne. Tra le due donne non scorre affatto buon sangue tant’è che la Cilia ci ha tenuto a precisare di avercela solo con Raffaella e non con Maria De Filippi o con gli altri componenti della redazione che, invece, ha ringraziato di cuore. Con loro infatti la ragazza ha ammesso di aver trascorso quattro anni meravigliosi e di aver interrotto ogni rapporto con il programma solo quando ci ha visto del marcio.

Teresa Cilia, parole d’affetto per i suoi follower e promessa importante

Durante la mattinata di oggi, 12 Agosto 2019, Teresa Cilia ha postato delle stories dove, prima di sponsorizzare dei prodotti, ha tenuto a dedicare ai suoi follower parole ricche d’affetto. L’ex tronista siciliana, moglie di Salvatore Di Carlo, ha ringraziato i suoi fan per il sostegno che le hanno dimostrato in questi giorni: “Vi ringrazio tantissimo per i tanti messaggi che mi avete mandato sono veramente molto contenta e, onestamente non me lo aspettavo. Vi devo ringraziare. Grazie per la stima e per la fiducia che dimostrate nei miei confronti, sono davvero molto contenta”. Poi, però, la trentaduenne ha fatto una promessa che non è passata inosservata: “Non vi deluderò e approfondiremo l’argomento“ e ciò significa che Teresa, probabilmente molto presto, tornerà a parlare del programma. Che sia pronta a lanciare una nuova bomba sulla Mennoia? Dobbiamo quindi prepararci ad affrontare una nuova bufera? Per ora, la Cilia non ha detto di più ma sono in tanti ad essere curiosi di sapere quello che ha da dire. Teresa infatti dovrebbe rivelare che cos’ha visto il suo Salvatore che “non doveva vedere“. Si tratterà di questo? Chissà!

Teresa Cilia, ecco perché lei e Salvatore non sono più apparsi a Uomini e Donne

Negli anni, sono stati in tantissimi ad aver notato la scomparsa dei due ex protagonisti dal programma. Il motivo di questa sparizione l’ha spiegato direttamente Teresa Cilia: “Tutto è iniziato in una puntata speciale di Temptation Island quando hanno invitato le coppie e c’eravamo anche io e Salvo. Salvo era uscito dallo studio, si pensava che io e lui avessimo litigato e invece non è stato quello. Ha visto una cosa che non doveva vedere, si è alzato, umilmente e con una dignità, e se ne è andato via. E poi io sono andata dietro di lui. Da lì è partito il tutto”.