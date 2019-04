Teresa e Andrea dopo Uomini e Donne: il ‘ti amo’ di Dal Corso e la partecipazione a Tale e Quale Show

Teresa e Andrea hanno finalmente avviato la loro relazione d’amore. Dopo tante tiritere, i due sono riusciti ad avere il loro personalissimo lieto fine. Subito dopo aver annunciato di essersi fidanzati nel corso di una ospitata a Uomini e Donne, la coppia ha rilasciato un’intervista al magazine dedicato alla trasmissione della De Filippi. I due si dichiarano molto felici insieme e rivelano di avere anche scoperto di essere molto più simili di quanto pensavano. Al settimanale raccontano anche quali sono i loro prossimi progetti e parlano di come le loro rispettive famiglie hanno preso la notizia del loro fidanzamento.

A quanto pare, sia i familiari di lei che quelli di lui sono molto felici di come sono andate a finire le cose. Il papà di Teresa in primis ha notevolmente cambiato idea nei confronti del suo attuale genero. Andrea ha anche scritto al suocero una lettera in cui ha spiego per filo e per segno tutti i motivi del suo no. A grande sorpresa scopriamo che è arrivato anche il primo ‘ti amo’ da parte di Dal Corso. L’ex corteggiatore del Trono Classico rivela: “Sono innamorato di Teresa e non mi succedeva da diversi anni di provare delle emozioni così. Dirglielo la prima volta mi ha fatto un certo effetto: il giorno prima avevamo avuto una piccola incomprensione e la mattina seguente, quando ci siamo riappacificati, non sono riuscito a trattenermi e gliel’ho confessato al telefono. Mi sono odiato per averlo fatto in quel modo…”

Uomini e Donne: Teresa Langella smentisce la partecipazione Tale e Quale Show

E mentre la neo-coppia di Uomini e Donne è in attesa del loro prossimo viaggio a Bali, Teresa smentisce la sua presunta partecipazione alla trasmissione di Carlo Conti Tale e Quale Show. L’ex tronista ha infatti rivelato di non essere mai stata chiamata per prendere parte a tale programma televisivo e che la notizia non è altro che una delle tante bufale che circolano sul web.