Uomini e Donne: Andrea Dal Corso ha scritto una lettera al papà di Teresa

Uomini e Donne: la lettera di Andrea Dal Corso al papà di Teresa Langella dopo la scelta

Dopo tanti bassi, la storia tra Andrea e Teresa pare finalmente decollata. I due ex di Uomini e Donne sono tornati in studio alcuni giorni fa rivelando di aver deciso di provare a stare insieme. Dal Corso alla fine sembra sia riuscito a farsi perdonare. I fan della Langella si sono, giustamente, chiesti cosa ne pensasse di tutto ciò il papà della diretta interessa. Il giorno della puntata in prima serata, l’uomo non nascose di non vedere nel corteggiatore l’uomo più adatto a sua figlia, eppure ad oggi qualcosa è cambiato. Lo ha sempre reputato un bravo e bellissimo ragazzo, ma il fatto di non far trapelare mai alcuna emozione lo aveva lasciato un po’ titubante. Ora, in un’intervista rilasciata al magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, il signor Langella ha svelato un particolare retroscena del suo attuale rapporto con il fidanzato della sua ‘ bambina’.

Il papà di Teresa ha rivelato di aver ricevuto una inaspettata lettera da Andrea. L’ex corteggiatore ha voluto spiegare al suo attuale suocere, punto per punto, i motivo del suo no al castello. Di fronte a questo determinato gesto, l’uomo ha cambiato idea su Dal Corso e ad oggi è felice che il ragazzo e sua figlia stiano provando a costruire un rapporto basato sul rispetto. Al magazine, Langella dichiara: “E vi dirò di più: custodisco quel pezzo di carta gelosamente.”

Teresa Langella e Andrea Dal Corso stanno insieme: il papà dell’ex tronista è felice

In tanti credevano che il papà di Teresa non fosse contento di vedere sua figlia insieme ad Andrea Dal Corso, eppure le cose stanno diversamente. L’uomo è felice e augura a sua figlia di aver trovato l’uomo della sua vita. “Teresa crede tanto in lui e so che è innamorata. Per il resto: se son rose fioriranno. So che Andrea le ha detto di essere innamorato e…. inizio a crederci anch’io!”