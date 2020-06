Uomini e Donne: Teresa e Andrea, nessuna crisi. Parla lei: la situazione

Uomini e Donne: Teresa Langella e Andrea Dal Corso, nessuna crisi. Parla l’ex tronista: la situazione

Procede a gonfie vele la storia d’amore che vede protagonisti Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Dopo le titubanze iniziali dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, la coppia ha trovato serenità e solidità. Dunque non trovano fondamento le voci recenti fatte correre sui social da alcuni fan i quali hanno ipotizzato una crisi in corso nella relazione. A mettere a tacere in modo inequivocabile il chiacchiericcio è stata la diretta interessata che è intervenuta su Instagram, spiegando che con Andrea il sentimento è sempre forte. Ma c’è di più: la Langella ha rilanciato tra il serio e il faceto la suggestione delle nozze. Insomma, la passione è tutt’altro che affievolita…

“A breve ci sposiamo, altro che lasciati”, ha scritto Teresa in risposta a chi le ha chiesto se si fosse lasciata con Dal Corso. La replica è stata arricchita con un emoticon di una faccina che ride a crepapelle. Dunque? Le nozze si avvicinano per davvero oppure no? Certo il periodo non è dei più rosei per fare progetti che hanno il fine di raggiungere l’altare. Tuttavia non è la prima volta che la coppia si avventura in allusioni su un eventuale matrimonio. Forse i tempi non sono ancora del tutto maturi, ma non è detto che lo possano diventare a breve. Non resta che attendere. Nel frattempo una cosa è più che sicura: Andrea e l’ex tronista non sono in crisi, anzi procedono spediti nel loro cammino comune tra romanticherie e dediche zuccherose, testimonianze di un amore importante.

Uomini e Donne, Andrea e Teresa: niente più dubbi

Andrea e Teresa hanno iniziato la loro storia non proprio nel migliore dei modi. La Langella lo scelse alla fine del suo percorso sul trono di Uomini e Donne, ricevendo un clamoroso no. Dal Corso rifiutò in quanto volle prendersi più tempo per riflettere meglio sulla decisione. Alla fine, tornò da Teresa, iniziando la frequentazione. Frequentazione su cui scommisero in pochi, anzi pochissimi. E invece la coppia è durata e tutt’ora dura. E chissà che tra non molto spunti pure un annuncio lieto: i fiori d’arancio in arrivo.