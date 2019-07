Uomini e Donne, Teresa e Andrea imprevisto in spiaggia: il video

Ultime notizie U&D, Andrea e Teresa hanno un (divertente) imprevisto durante le vacanze

Teresa e Andrea di Uomini e Donne hanno deciso di passare le vacanze a Formentera, come tantissimi personaggi che hanno partecipato al dating show di Canale 5. I due si stanno divertendo da pazzi: non si sarebbero mai immaginati di raggiungere un tale livello di sintonia, soprattutto dopo la grande indecisione di Andrea Dal Corso che, nel giorno della scelta, aveva deciso di tornare a casa da solo. Ha poi cambiato idea, ci hanno provato e non tornerebbero mai e poi mai indietro! Adesso hanno divertito tanto i loro follower di Instagram con un video in cui non manca un imprevisto…

Video Teresa e Andrea: ecco cos’è successo

Mentre Andrea e Teresa ballano sulla spiaggia, il ragazzo la colpisce con un salvagente sulla testa, rendendo il video da sensuale a divertente! Entrambi sanno muoversi piuttosto bene. E chi lo avrebbe mai detto? Teresa Langella, che conosce bene l’autoironia, ha commentato il video così: “Sono gli imprevisti a rendere tutto incredibilmente perfetto! Al minuto 0.42 arriva la conferma”.

Andrea Dal Corso difende la fidanzata Teresa Langella

Qualcuno, però, ha preso in giro la coppia e Andrea Dal Corso è intervenuto: “Fatti non foste per vivere come haters, ma per seguir virtute e canoscenza! Segui ciò che ti piace… non ridicolizzarti sotto i nostri post. Qui abbiamo persone che ci apprezzano per quelli che siamo”. Anche un’altra volta si è fatto sentire per difendere la sua ragazza. Ma non sono mancati i commenti positivi: “Troppo divertenti e belli. Cento anni sempre in armonia e serenità”; “Grandi! Bravi e simpatici”; “Belli come il sole. La gioia di vivere, l’amore”. Ha detto la sua anche Francesca Del Taglia, che stravede per questa coppia di U&D: “Ah ah, vi adoro! Andrea mi ha fatta morire”.