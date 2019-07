Uomini e Donne Andrea ‘uomo d’altri tempi’: difesa di Teresa e sfogo

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso uomo ‘d’altri tempi’. Le parole su Teresa Langella e lo sfogo: “Alla frutta siete voi”

Teresa Langella, in queste ore, ha lanciato il suo nuovo singolo Ibiza & Formentera. La canzone arriva dopo la sua prima fatica musicale, il brano ‘Controcorrente’. Al suo fianco, oggi c’è Andrea Dal Corso, ex corteggiatore nonché sua scelta a Uomini e Donne. I due, dopo un avvio piuttosto spigoloso – lui inizialmente non volle intraprendere la frequentazione salvo poi tornare sui suoi passi -, procedono più spediti che mai sulle ali dell’amore. Non solo: Andrea si sta dimostrando un ‘uomo d’altri tempi’, essendo molto presente nella vita dell’ex tronista e attivo anche nello sponsorizzare il suo lavoro musicale e nel difenderla dalle critiche, come accaduto nelle scorse ore.

Su Instagram per i due giovani sono arrivati tanti complimenti. Qualcuno però continua a storcere il naso e qualcun’altro ha addirittura ritirato fuori una vecchia questione che tuttavia resta sempre attuale, ossia quale sia realmente il lavoro di molti che partecipano al programma di Uomini e Donne. “Ma di lavorare questi qui di Uomini e Donne ci pensano?” il commento di un utente su cui è intervenuto Dal Corso, difendo la compagna a colpi di ironia e sarcasmo: “Figurati! Lavorare? Che significa? Che bello leggervi. Adoro gli haters… critica è sinonimo di tristezza emotiva! Alla frutta non è la mia compagna che continua a perseguire la sua prima passione. Alla frutta siete voi!”

Uomini e Donne, Teresa e Andrea sempre più uniti: voglia di famiglia

Dopo le titubanze iniziali vissute dalla relazione, oggi Teresa e Andrea appaiono innamoratissimi. Di recente la Langella si è confessata al settimanele Tv Sorrisi e Canzoni, rilasciando importanti dichiarazioni sulla love story: “Sogno una famiglia. Andrea sarà il padre dei miei figli. Amo la sua mente, gli abbracci. Tutto ciò che vivo con lui sa di nuovo”. E su eventuali nozze nel breve periodo? “Se ci sposeremo? Chissà. Dopo l’estate andremo a vivere insieme”, ha aggiunto l’ex tronista di Uomini e Donne.