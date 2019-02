Uomini e Donne: Teresa, Andrea e Antonio tornano in studio, ecco quando

Uomini e Donne, Teresa Langella: nuovo confronto con Andrea e Antonio, quando e perché

Dopo la messa in onda della speciale scelta di Teresa Langella, il pubblico del Trono Classico si è scagliato contro Andrea Dal Corso. Quasi tutti i fan della trasmissione di Maria De Filippi sono rimasti senza parole di fronte al no del corteggiatore. Allo stesso tempo, sono molti anche quelli che continuano a chiedersi come l’abbia presa Antonio Moriconi. Ora, scopriamo che tutti noi telespettatori riceveremo delle risposte direttamente dagli interessati. Il Vicolo Delle News ha infatti pubblicato un importante annuncio. Il blog appena citato ha rivelato che il 21 Febbraio 2019 ci sarà una nuova ed importantissima registrazione.

Dopo il week-end in villa e dopo la festa (purtroppo finita male) nel meraviglioso castello scelto da Valeria Marini, Maria De Filippi ha deciso di rinvitare in studio Teresa e i suoi ormai due ex corteggiatori. In molti hanno lamentato il fatto di non aver visto alcun tipo di confronto tra la tronista e Dal Corso. Dopo le tante polemiche nate sul web, la redazione del Trono Classico pare abbia deciso di dare ad Andrea l’opportunità di dare voce alle sue ragioni. Allo stesso tempo, anche ad Antonio pare verrà data l’opportunità di avere un ulteriore confronto con la Langella. Vista la tantissima curiosità che sta girando attorno alla scelta della bellissima napoletana, siamo sicuri che il pubblico del programma prenderà con grande gioia tale notizia.

Trono Classico Uomini e Donne: Andrea e Antonio incontrano di nuovo Teresa Langella

Finalmente, dopo la registrazione del 21 Febbraio 2019, il pubblico di Uomini e Donne potrà capire se Andrea non abbia parlato con Teresa perché non gli è stato permesso o perché invece sia stato lui a non volerlo. Scopriremo anche le emozioni di Antonio e di come ha vissuto i giorni subito dopo la serata trascorsa nel cestello. Senza dubbio, anche la Langella avrà modo di raccontarsi a tutti i suoi fan.