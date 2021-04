Uomini e Donne, Tara spiega la situazione con Cristian Gallella oggi

Lo scorso gennaio si era riacceso il gossip su Tara Gabrieletto e Cristian Gallella. I due ex protagonisti di Uomini e Donne sembravano essersi riavvicinati. A spingere la cronaca rosa verso tale strada il fatto che l’ex corteggiatrice era tornata a Roma, nella casa in cui convisse con l’ex marito. Non solo: sulle sue dita erano pure rispuntati gli anelli relativi alla relazione con Cristian. Dunque? C’è stato il ritorno di fiamma oppure no? No. A chiarire la situazione è stata la diretta interessata, che nelle scorse ore, come fa sapere il blog Isa e Chia, ha risposto ad una serie di domande dei fan su Instagram, spiegando di preciso come stanno le cose e perché da Vicenza è tornata nella Capitale.

Il matrimonio è giunto al capolinea in piena estate 2020, all’incirca a fine luglio. Tara all’epoca lasciò Roma per fare rientro a Vicenza, sua città d’origine, in cui dimorano suo padre, sua madre e i suoi amici di vecchia data.

Non mancarono nemmeno foto, video e post del trasloco. Tuttavia il soggiorno vicentino dell’ex corteggiatrice è durato poco, visto che, come sopradetto, ha deciso di tornare rapidamente nella Città Eterna.

Alcuni followers le hanno così chiesto il motivo di tale scelta. “Perché non avrei dovuto tornare in una casa dove ho vissuto per anni e mi trovo bene?”, la risposta di Tara che ha aggiunto di non aver tenuto l’abitazione a Vicenza in quanto non aveva “nessun motivo per farlo”. La questione spinge quindi a credere che la donna abbia deciso di vivere a Roma in pianta stabile e di costruire nella Capitale il suo futuro.

Il trasferimento è inoltre stato suggerito dal fatto che la Gabrieletto si è iscritta a delle lezioni dell’Accademia di toelettatura per cani. Lezioni che si svolgono a Roma. E Gallella? In molti hanno voluto curiosare e sapere in che rapporti è oggi con l’ex marito. “Rispondo una volta per tutte… siamo adulti e da tali ci comportiamo. Nulla di più nulla di meno”, la replica. Nessun ritorno di fiamma. Probabilmente i rapporti sono rimasti civili ma non idilliaci.

La risposta non ha convinto diversi fan, che hanno continuato a chiedere maggiori chiarimenti. La questione è andata di traverso a Tara che si è sfogata duramente contro i followers ‘invadenti’, affermando che non parlerà più della sua vita privata: “Visto e considerato che tante persone non hanno l’intelligenza di evitare certe domande ma hanno la sfacciataggine di pretendere una risposta, facciamo una cosa: della mia vita privata io non parlerò né ora né mai. Detto questo chi vuole una risposta su tutto il resto, lavoro, Accademia, ecc ecc ben venga, siete le benvenute. Le altre possono prendere l’uscita. Grazie”.