Uomini e Donne: Tara e Cristian sono tornati assieme? Parla la Gabrieletto

Tara Gabrieletto, storica ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si è confidata di recente, parlando ai microfoni di Rtl 102.5 News, nella rubrica Trends&Celebrities, condotta dal giornalista Francesco Fredella. La 33enne vicentina è reduce dalla fine del matrimonio con Cristian Gallella: la love story ha fatto sognare milioni di fan del dating show di Canale Cinque. Qualcosa, però, a un certo punto si è rotto e la coppia è scoppiata, decidendo di prendere strade differenti. Da quando la relazione è finita su un binario morto, non sono mancate le voci che hanno sostenuto di un possibile ritorno di fiamma tra i due. Su tale questione la giovane donna ha voluto fare chiarezza.

Quanto c’è di vero nelle voci che vogliono Tara e Cristian pronti a ricucire lo ‘strappo nuziale’? Poco, anzi niente a giudicare dalla risposta data dalla Gabrieletto a Fredella: “In questo momento assolutamente no, anche perché sono molto concentrata sull’accademia che mi da tante soddisfazioni, in ambito lavorativo ci sono tante news. Non vedo l’ora di dare l’esame e aprire a settembre il mio negozio”.

I più attenti hanno però notato la specificazione fatta dall’ex volto UeD, soffermandosi su quel passaggio che recita “In questo momento”. Per ora no ma domani chissà? Questa la domanda che si sono posti in molti. Tara ha poi parlato del suo percorso nel programma pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset, affermando di non essersi pentita di nulla perché se è diventata ciò che è oggi è anche “grazie alle esperienze passate”.

L’avventura nella trasmissione di Maria De Filippi è stata per lei una vera e propria scuola di vita. Infatti dichiara da quando ha fatto Uomini e Donne ha rivisto un po’ la sua vita a 360 gradi, “dalle amicizie per convenienza alle persone che, magari, si avvicinavano non per Tara persona ma per il personaggio”. “Che poi non sono perché sono una persona normale come tutti”, la chiosa.

La Gabrieletto aggiunge che Uomini e donne insegna anche a saper valutare le persone, facendo comprendere “se realmente ti vogliono bene, perché è facile quando nella vita di una persona va tutto bene, più difficile è starci quando va tutto male”.

Uomini e Donne: Tara e Cristian, le tappe della love story

Tara e Cristian al termine dell’edizione di Uomini e Donne a cui hanno partecipato hanno scelto di mettersi assieme. Nel 2014 la coppia ha poi preso parte alla seconda edizione di Temptation Island. Conclusasi l’esperienza in terra sarda, i due hanno fatto i conti con un periodo di forti tensioni al punto che si sono lasciati temporaneamente. Poi la riconciliazione e il matrimonio celebrato il 20 agosto del 2016. Nell’estate del 2020 l’annuncio della rottura.