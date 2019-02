Uomini e Donne, Tara e Cristian: lo sfogo sul presunto tradimento

Uomini e Donne, Tara Gabrieletto e Cristian Gallella non sono in crisi

Tara Gabrieletto si mostra sempre più innamorata e dedita a suo marito Cristian Gallella. Come una qualsiasi moglie farebbe. Tara ha sempre difeso Cristian sui social network come nello studio di Uomini e Donne, ai tempi del primo presunto tradimento. All’epoca ci furono puntate e puntate in cui si parlò tantissimo di una sempre presunta sbandata dell’ex tronista. Nell’ultimo periodo l’incubo tradimento per Tara e Cristian è tornato, ma anche stavolta la Gabrieletto ha dimostrato di fidarsi della sua dolce metà. Lo ha confermato anche stasera, rispondendo alle domande dei fan su Instagram. Ce n’è stata una alquanto diretta, forse sarebbe risultata scomoda per qualcuno ma non per Tara.

Tara Gabrieletto torna a parlare del presunto tradimento di Cristian e si sfoga

“Sei felice della tua vita o torneresti indietro per aver preso delle corna da tuo marito?”, questo le è stato chiesto approfittando della funzione domande messa a disposizione da Instagram. Lei non si è persa d’animo e ha risposto in modo netto: “Se avessi preso le corna non starei con lui ad oggi… Siete voi che siete convinte di questo su quattro cose dette o viste… Ma i fatti sono altri e non devo spiegarlo a nessuno”. Già quando esplose il gossip il mese scorso, a dire il vero, Tara aveva smentito il tradimento, ma si sentiva ferita dal comportamento di Cristian. Tuttavia, ha affrontato di petto la situazione, ne hanno parlato e ha perdonato suo marito. Non per il tradimento, perché non c’è stato, come ha specificato più volte.

Tara e Cristian news: “Le offese mi fanno sorridere”

Nella sua risposta, comunque, Tara ha aggiunto altro: “A me non cambia la vita leggere le offese anzi mi fanno sorridere perché significa che la vita delle persone che le scrivono è veramente brutta”. Che non si lasci abbattere dalle critiche era già chiaro ai tempi di Uomini e Donne. Tara Gabrieletto e Cristian Gallella continuano a camminare mano nella mano per la loro strada, lavando i panni sporchi in casa e senza dare adito ai pettegolezzi e alle critiche.