Uomini e Donne, Tara e Cristian: il volto pulito dello show

Nei giorni scorsi, come un fulmine a ciel sereno è giunta la conferma del matrimonio finito tra Tara Gabrielletto e Cristian Gallella. La coppia era decollata nel 2012 a Uomini e Donne. Poi era passata per la prova del nove, Temptation Island. Il reality delle tentazioni fu superato brillantemente, tanto che giunse nello show la proposta di matrimonio. Tutto sembrava filare liscio. Poi, la notizia del capolinea sentimentale. I motivi dell’addio non sono stati resi noti e mai lo saranno, stando alle dichiarazioni rilasciate da Gallella che ha puntualizzato che da parte sua e dell’ex moglie non trapelerà alcuna intervista né esternazione sulla vicenda. Insomma, ciò che è privato resterà privato. Anzi privatissimo. Il finale della love story, però, ha lasciato parecchio amaro in bocca a diversi fan…

Uomini e Donne, Cristian e Tara: il ‘volto pulito’ dello show

Perché Cristian e Tara sono stati tanto amati dal pubblico? La risposta sembra semplice (perché si amavano), ma in realtà non lo è. E soprattutto va ad investire indirettamente anche il programma di Maria De Filippi. I due hanno rappresentato il volto più pulito della trasmissione. Non che a UeD ci sia del torbido o del marcio. Come in tutte le realtà, però, ci sono cose che vanno e cose che non vanno. Negli ultimi anni il programma è stato più volte criticato per via della scelta di alcuni tronisti/e e corteggiatori/trici che si sono rivelati, con il senno di poi, solo alla ricerca delle telecamere e della popolarità. Insomma, in parte hanno snaturato l’idea di fondo della trasmissione. Gabrieletto e Gallella hanno invece impersonato quell’idea, essendo stati guidati nelle loro scelte da sentimenti veri e genuini. Un fatto che è stato trasmesso ai telespettatori…

Uomini e Donne, Cristian e Tara: l’addio è una doccia fredda

Non c’è da stupirsi quindi che il naufragio d’amore, per gli affezionati a Uomini e Donne, sia stato una doccia fredda. Doccia fredda che però non ha nulla a che fare con altre ‘gelate’ riconducibili alla trasmissione. Chiara Nasti e Sara Affi Fella sono solo due dei nomi che più hanno messo in difficoltà la credibilità della redazione di Maria. Cristian e Tara, assieme a coppie come quelle formate da Andrea Damante e Giulia De Lellis, Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta (solo per citarne alcune), rappresentano invece l’essenza del programma. Insomma, non tutte le ciambelle vengono con il buco… Ma molte sì!