Tana per Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. I due protagonisti del Trono over di Uomini e Donne sono stati pizzicati assieme in un bar della Capitale, sulla Tuscolana. A rendere noto l’incontro avvenuto nelle scorse ore è stato il portale Isa e Chia che ha pubblicato anche delle foto del cavaliere e della dama. Scatti che sono stati carpiti da una ‘talpa’ che si trovava proprio nel locale frequentato dal pugliese e dalla donna. Dalle immagini, si nota un atteggiamento assai confidenziale, con lui che si è avvicinato alla dama dandole un bacio affettuoso e tenero sulla guancia. Non sono nemmeno mancati abbracci calorosi.

La ‘talpina’ che ha avvistato i due volti di UeD ha inoltre spiegato che Guarnieri e Nicoletti, nell’incontro romano, hanno consumato un caffè e un cornetto, chiacchierando un po’ con i baristi. Dopodiché hanno acquistato due brioches da asporto, facendo perdere le proprie tracce sulla Tuscolana. Chissà dove si sono rifugiati.

Altre istantanee relative alla ‘gita’ capitolina di Guarnieri sono state fornite anche dall’influencer attiva su Instagram Deianira Marzano. Naturalmente gli utenti affezionati alle dinamiche del Trono Over del programma orchestrato da Maria De Filippi, non appena hanno avuto notizia del ritrovo di Riccardo e Gloria, hanno cominciato a fare ipotesi circa il rapporto tra i due.

Il cavaliere ha messo definitivamente da parte l’interesse per Ida Platano oppure l’incontro con la Nicoletti non è che una mossa tattica per riaccendere la gelosia nella bresciana? Secondo diversi telespettatori che seguono assiduamente gli sviluppi di Uomini e Donne è più probabile la seconda ipotesi. Altrimenti detto la ‘soap opera’ Platano-Guarnieri si alimenterà di ulteriori capitoli in futuro.

C’è molta curiosità di vedere in che modo Ida reagirà quando vedrà le foto dell’ex e della Nicoletti. D’altra parte, The show must go on, lo spettacolo deve continuare, sempre e comunque. E pazienza se si è innanzi a una soap opera poco credibile o invece a dinamiche serie e spontanee. Tutto fa brodo in tv, direbbe Piero Chiambretti. E quindi avanti!