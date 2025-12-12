Uomini e Donne, stoccata di Maria smaschera: ha già capito tutto su Sabrina

L’occhio attento di Maria De Filippi a Uomini e Donne non sbaglia mai. Anche questa volta, la padrona di casa centra il segno, quando si trova al centro studio Sabrina Zago, seduta di fronte a Massimiliano. La dama, nel corso della puntata in onda il 12 dicembre 2025, racconta che tutto sta procedendo nel migliore dei modi in questa conoscenza. Inoltre, ci tiene anche a precisare che ci sono stati dei baci. Tutto rose e fiori, a quanto pare, ma c’è un dettaglio che la conduttrice nota più di tutti gli altri, nel famoso studio di Canale 5.

‘Queen Mary’ fa presente che Massimiliano parla poco e non dice nulla delle sue sensazioni. In effetti, il cavaliere se ne sta lì in silenzio, seduto, ad ascoltare le belle parole di Sabrina, senza esprimere ciò che sta provando lui. Nessuna parola positiva sulla loro uscita, ma solo tanti sorrisi. Questo insospettisce non poco la conduttrice, che chiede spiegazioni. La dama fa notare che in studio il cavaliere è silenzioso, mentre fuori parla molto di più.

“Beh, speriamo!”, tuona la De Filippi, indispettita. Nonostante ciò, Massimiliano non si scompone più di tanto. A questo punto, la padrona di casa annuncia che c’è un uomo che ha chiamato il programma e che vorrebbe conoscere Sabrina. Quest’ultima dichiara che, sebbene ci siano stati dei baci, per il momento non intende dare a nessuno l’esclusiva. Anche in questo caso, Massimiliano non si scompone, ma resta lì fermo.

La dama resta perplessa di fronte a questa sua reazione: “Ti dovrebbe dare un po’ di fastidio”. Invece, il cavaliere dice di non essere infastidito, lasciando tutti senza parole. Gianni Sperti e Tina Cipollari attaccano Massimiliano, ritenendo strano questo suo atteggiamento. In particolare, la seconda invita Sabrina a far scendere quest’uomo che vorrebbe conoscerla e così lei fa. Mentre in studio arriva Carlo, Gianni si mostra sospettoso e comprendo il motivo per cui Maria si era indispettita di fronte al silenzio di Massimiliano: “Maria, forse abbiamo capito perché non parlava. Tu ci eri arrivata”.

La conduttrice non risponde, quasi come a voler confermare la sua tesi, altrimenti avrebbe smentito. Dunque, sembra che per la De Filippi questa conoscenza sia un altro buco nell’acqua per Sabrina e che abbia sganciato, effettivamente, una bella stoccata prima al cavaliere. Intanto, arriva Carlo e le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che la dama va avanti con lui nelle prossime puntate. I due finiscono per trascorrere la notte insieme, dopo della quale Sabrina lascia lo studio in lacrime di fronte agli attacchi di Tina per aver deciso di conoscere ancora altri uomini.