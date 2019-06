Uomini e Donne: Stefano ha voltato pagina con Pamela, non è fidanzato

Uomini e Donne, cosa succede tra Stefano Torrese e Pamela Barretta? Il cavaliere chiarisce e smentisce di essere fidanzato

Erano usciti super innamorati e felici dallo studio di Uomini e Donne, ma la coppia formata da Stefano Torrese e Pamela Barretta non ha retto molto. Anche se si dicevano contenti della piega che aveva preso la loro relazione e di avere intenzioni più che serie (Stefano voleva far conoscere alla sua compagna il figlio, dunque un passo importante, ndr.), il loro ritorno nel programma, e questo volta come ospiti, ha prodotto una rottura definitiva tra i due. Roberta Di Padua ha raccontato in studio di essersi sentita con Stefano mentre lui era già fidanzato con Pamela, e questo atteggiamento ha fatto infuriare la dama, che ha scaraventato l’anello regalatole da Torrese per poi scappare nel dietro le quinte della trasmissione. A distanza di alcune settimane, le cose si sono sistemate? Sembrerebbe proprio di no, a chiarire il tutto è lo stesso cavaliere che su Instagram ha voluto spiegare alcune cose che lo riguardano.

Stefano Torrese spiega la sua situazione sentimentale e su Pamela dice…

La relazione tra Stefano Torrese e Pamela Barretta è ufficialmente finita. Se alcuni indizi erano venuti fuori dai rispettivi profili social, in cui i due non sono mai più apparsi insieme, ora a dire la verità è Stefano che ha voluto chiarire una volta per tutte cosa è successo con la dama del Trono Over e spiegando anche quale è ora la sua situazione sentimentale. “Sono solo fake news, non sono fidanzato“, spiega Torrese, “Quando lo sarò, lo dirò io, senza problemi. Sono ancora molto deluso per affrontare già un nuovo rapporto. Ci vorrà tempo. Per ora posso dirvi che ho voltato pagina, penso solo a me e a mio figlio. Ed ho intenzione di stare sereno“, queste le parole che Stefano Torrese ha voluto lasciare in una sua Instagram story.

Stefano e Pamela: cosa dicevano nell’ultima intervista di coppia

Tanti i progetti per il futuro che Stefano e Pamela sognavano insieme. Nell’ultima intervista di coppia, realizzata dal Magazine di UeD, Torrese diceva: “Per prima cosa ho intenzione di accorciare le distanze e dato che il mio lavoro io lo posso fare ovunque ho deciso di affittare un piccolo appartamento in Puglia. Ho già chiesto a Pamela di trasferirsi da me, ma effettivamente dobbiamo ponderare questa scelta soprattutto nel rispetto di Simone, suo figlio“. Ma nelle ultime settimane sono venute fuori nuove verità.