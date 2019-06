Uomini e Donne, Pamela si scaglia (ancora) contro Stefano: nuove verità dopo la lite al Trono Over

La stagione di Uomini e Donne si è appena conclusa ma dei protagonisti che hanno spesso animato le registrazioni della trasmissione, inevitabilmente, se ne parla ancora. Oggi, per esempio, a risollevare una questione che sembrava conclusa c’ha pensato Pamela Barretta, ex dama del Trono Over. Quest’ultima, che era uscita dalla trasmissione e si era fidanzata con Stefano Torrese (anche lui ospite fisso nel programma di Maria De Filippi), è recentemente tornata single. Lei e Stefano, dopo aver litigato durante una registrazione di Uomini e Donne (dove erano stati inviati per parlare della loro storia d’amore fuori) hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. Lei non aveva digerito lo scambio di messaggi tra il fidanzato e Roberta Di Padua e, nonostante le insistenze di lui, ha deciso di non dare una seconda possibilità al cavaliere. Oggi, durante una diretta Instagram, Pamela è tornata a parlare della sua storia con Stefano e, dopo aver lanciato una serie di frecciatine a quest’ultimo, ha deciso di svelare nuovi dettagli sul loro allontanamento.

“C’è molta gente che dice che io l’ho infangato, ma una cosa ora la voglio dire: ad aprile, l’otto aprile precisamente, mentre io ero in Sicilia e noi stavamo benissimo, lui ha scritto alla sua ex”, ha dichiarato Pamela. “Non l’ho mai detto ma, caro Stefano, ho saputo anche questo… Tutto con prove!”, ha poi aggiunto l’ex dama del parterre femminile del Trono Over affermando di essere sicura che queste sue parole sarebbero arrivate al diretto interessato. Stefano, fino ad ora, non ha risposto alla Barretta.

Uomini e Donne, Pamela del Trono Over attacca Stefano: “Una persona che ama non sparisce”

Pamela Barretta, nella sua diretta di oggi, ha voluto specificare alcune cose sul comportamento avuto da Stefano nei suoi confronti dopo la lite a Uomini e Donne. La dama ha affermato che, al contrario delle promesse fatte al Trono Over, Stefano non si sarebbe più fatte vedere da lei. “È sparito – ha dichiarato – e una persona che ama non sparisce”.