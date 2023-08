Uomini e Donne, spuntano i nomi dei 2 nuovi tronisti: chi sono

Ci siamo quasi, manca sempre meno al ritorno di Uomini e Donne. La prima puntata della nuova edizione dovrebbe andare in onda lunedì 11 settembre su Canale 5, salvo colpi di scena improvvisi. Il pubblico è impaziente di rivedere le dame e i cavalieri del trono over, nonché di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti del trono classico. A tal proposito, praticamente ogni giorno escono diversi rumors dei nuovi probabili tronisti che vedremo presto sul piccolo schermo. Oggi, 22 agosto, Blasting News ha lanciato due nuovi nomi riguardanti due ragazzi che potrebbero sedersi sul famigerato trono. Di chi si tratta?

Stiamo parlando di due volti non nuovi al mondo di Maria De Filippi. Da un lato, potrebbe tornare nel programma Alessio Campoli, il quale ha già preso parte ben due volte al dating show in qualità di corteggiatore. Nel 2018, scese le scale di Uomini e Donne per conquistare Angela Nasti, la quale finì per sceglierlo. Tuttavia, la storia tra i due terminò poco dopo la fine della trasmissione. Lo scorso anno, invece, si è ripresentato per corteggiare Lavinia Mauro. Questa volta, però, ha dovuto incassare un rifiuto, dato che la tronista ha preferito iniziare una relazione con il suo rivale, Alessio Corvino. Ma, come si sa, non c’è due senza tre e sembrerebbe che Maria De Filippi abbia deciso di dare un’altra opportunità a Campoli, affidandogli il trono.

D’altro canto, potrebbe sedersi sul trono anche Fouad Elshafie, uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Il tentatore si era fatto conoscere al pubblico grazie al suo avvicinamento a Gabriela Chieffo, la quale è poi uscita dal programma insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara. Fouad, però, pare aver conquistato una buona parte di pubblico e, per questo, potrebbe diventare uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Naturalmente, è giusto ribadire che si tratta solamente di indiscrezioni, dato che non c’è stata ancora nessuna conferma a riguardo.

Ad ogni modo, Fouad potrebbe non essere l’unico volto di Temptation Island ad un passo dal dating show di Canale 5. Voci di corridoio hanno parlato anche di una possibile partecipazione di Francesca Sorrentino, che nel corso della trasmissione ha deciso di chiudere definitivamente la lunga storia con l’ex fidanzato Manuel Mara. Ma, non solo, si è mormorato anche di Daniele De Bosis, il quale però è stato visto più volte in compagnia della tentatrice Benedetta Pascali. Insomma, tra fake news ed indiscrezioni, non resta che attendere le prime registrazioni di Uomini e Donne per scoprire finalmente la verità.