Uomini e Donne Sossio e Ursula: chiarimento nella notte, cosa succede?

Cosa sta succedendo fra Ursula e Sossio di Uomini e Donne? Si sta parlando, nelle ultime ore, di un fatto strano avvenuto fra i due, che ha fatto pensare a una crisi. Ma qual è la verità? Ursula Bennardo ha deciso di chiarire tutto attraverso delle Instagram stories, subito dopo aver letto la notizia. Hanno dovuto affrontare diversi momenti difficili, si erano lasciati al termine della loro esperienza a Temptation Island, per poi scoprire di amarsi più di prima. Adesso, quindi, vogliono far chiarezza per difendere il loro amore. Sì, perché Sossio e Ursula non si sono lasciati né stanno attraversando un periodo turbolento. Sono felici, la figlia Bianca li ha uniti ancora di più e non hanno nessuna intenzione di lasciar sporcare la loro relazione dai pettegolezzi del Web. Non appena la notizia è giunta alle orecchie di Ursula Bennardo, lei ha deciso di smentire tutte le voci sul suo conto e su quello di Sossio Aruta, che non si è mai allontanato dalla sua futura moglie (il matrimonio ci sarà ma bisogna aspettare ancora dei mesi).

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: nessuna crisi per la coppia di Uomini e Donne

Ieri è emersa la notizia secondo cui Ursula e Sossio non si seguono più su Instagram: da questo, sono state diffusi tanti pettegolezzi su di loro. Decisamente infondati. La Bennardo ha voluto fare un’opportuna precisazione: “Non ci siamo lasciati. Non sanno come perder tempo e quindi inventano. Mi dispiace che lo facciano su una famiglia”. L’amore li lega ancora, è più forte che mai e per questo hanno immediatamente smentito le fake news. Ursula e Sossio, nell’ultimo periodo, non hanno poi pubblicato chissà quante foto e video insieme: questo ha spinto qualcuno a credere che i due si fossero lasciati davvero; i fan più attenti – che non si lasciano sfuggire proprio nulla! – hanno chiesto recentemente all’ex dama di Uomini e Donne cosa fosse successo col suo fidanzato. E lei ha voluto precisare tutto questa notte.

Uomini e Donne news, Ursula Bennardo ironizza: Sossio Aruta è a letto con lei

Ursula Bennardo ha infine ironizzato su quello che è stato detto sul suo conto: “Ora sono a letto con un altro”. In realtà, al suo fianco, Sossio Aruta, che ha sorriso alla fotocamera, senza lasciarsi andare a commenti. Ormai si è abituato ai gossip inventati di sana pianta. Cos’altro scopriremo sui due ex personaggi del trono Over di Uomini e Donne? Adesso l’attenzione è rivolta alle loro nozze: hanno scelto una testimone molto ma molto famosa, che conosce entrambi alla perfezione.