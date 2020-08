Sossio e Ursula non si seguono più sui social: il gesto della coppia

Cosa succede tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? I loro fan hanno notato un gesto alquanto insolito, vale a dire che l’ex cavaliere e l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne hanno smesso di seguirsi su Instagram di punto in bianco. E in effetti andando a spulciare i loro profili le cose stanno proprio così. Sul fatto nessuno dei diretti interessati ha proferito parola e quindi al momento perdura il mistero di che cosa abbia originato il non seguirsi reciproco. Quel che è certo è che fino a pochi giorni fa la coppia appariva sul medesimo social felice e spensierata, con tanto di dediche zuccherose. Ricordiamo inoltre che i due sono diventati genitori della piccola Bianca lo scorso ottobre, più precisamente il 19, e che poche settimane fa, dopo il periodo di lockdown, sono riusciti a battezzare il loro frutto d’amore.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, via il ‘segui’ da Instagram

Sempre seguendo le tracce sui social, si nota che da circa una settimana la coppia non appare più assieme. Sossio ha pubblicato dei post in solitaria mentre la Bennardo non aggiorna il feed da 5 giorni, continuando però a postare delle Stories in cui si mostra per alcune sponsorizzazioni. Al momento è difficile dire se ci sia una crisi in corso. E laddove ci fosse se si trattasse di un piccolo litigio o di qualcosa di più. Non resta che attendere e capire gli sviluppi della vicenda che si sta andando via via a delineare come un vero e proprio giallo.

Sossio e Ursula, le tappe della love story

La storia di Sossio e Ursula è nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Nei primi tempi la relazione ha vissuto alcuni momenti di tira e molla. Inoltre l’ex dama e l’ex cavaliere si sono cimentati nell’esperienza di Temptation Island Vip, riuscendo a resistere alla prova del nove. Infine è arrivato l’annuncio del tutto inatteso, vale a dire la gravidanza della Bennardo. Dalla dolce attesa fino a oggi il ‘Re Leone’ e Ursula si sono dimostrati una coppia granitica. Ora hanno smesso di seguirsi su Instagram… Chissà cosa bolle in pentola.