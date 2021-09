Uomini e Donne, Sossio e Ursula: ansia per la figlia, lo sfogo

La storia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo è giunta al capolinea. Si sono lasciati e le polemiche non mancano. In particolare, c’è grande preoccupazione per la figlia Bianca da parte dei fan. Da sempre, la coppia condivide vari momenti della giornata della piccola. In tanti si sono affezionati e ora temono che la bambina possa sviluppare una certa tristezza a causa della rottura dei genitori. In effetti, i bambini solitamente ne risentono quando si creano questo genere di situazioni.

La preoccupazione poi è cresciuta dopo le ultime risposte che Ursula ha dato sulla rottura. Si è subito percepito che tra loro sia finita davvero male, in modo per nulla pacifico. E mentre c’è chi crede che la coppia stia fingendo, molti altri si chiedono come stia la figlia Bianca. Tali domande sono aumentate dopo alcune Stories condivise dalla Bennardo questa mattina. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha fatto notare, attraverso dei video, che Bianca non è poi così felice di andare all’asilo.

La tristezza della bambina non è passata inosservata agli occhi dei followers di Ursula, i quali hanno iniziato a ipotizzare che fosse collegata alla rottura.A questo punto, la Bennardo decide di fare il punto della situazione e di spiegare come sta vivendo questa situazione complicata la figlia Bianca. Innanzitutto ci tiene a precisare che la bambina “sta bene”.

Detto ciò, precisa che “le espressioni di oggi erano semplicemente legate all’andare all’asilo”. Continua affermando che ogni giorno, da sempre, Bianca non è poi così felice di recarsi al nido. “Poi, però, all’asilo sta benissimo”, spiega l’ex dama del programma di Maria De Filippi. Sottolinea che non c’è nessun’altro motivo per cui Bianca era triste questa mattina.

Invita i fan a stare tranquilli e a non angosciarsi con questa storia. “Perché assolutamente Bianca è molto piccola e non si rende conto di nulla”, conclude così la Bennardo il discorso di oggi. Non è un periodo semplice per Sossio e Ursula, ma sembra proprio che la bambina non stia accusando il colpo, in quanto non avrebbe capito nulla.

In tutta questa situazione, però, in molti hanno già notato dei particolari che non tornano. In particolare, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha condiviso alcune Stories in cui rivelava i suoi sospetti. Questo non è passato inosservato agli occhi della coppia. Sia Sossio che Ursula hanno tentato di smentire il fatto che abbiano architettato il tutto per ottenere visibilità.

Non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa situazione e se la coppia del Trono Over riuscirà a ritrovare la serenità.