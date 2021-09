Uomini e donne, Sossio e Ursula addio: spunta un nuovo messaggio

Emergono nuovi retroscena sulla fine della relazione fra Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Uomini e Donne. Nelle scorse ore Deianira Marzano ha infatti pubblicato sulle sue Instagram Stories una serie di screen di messaggi privati ricevuti da entrambi i membri della coppia scoppiata. Ma andiamo con ordine.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno annunciato nei giorni scorsi la fine della loro relazione, in modo decisamente confusionario. In un primo momento, Sossio aveva pubblicato una storia con scritto Game Over, una frase con la quale aveva voluto confermare ai follower la fine della relazione, anche se in modo sibillino. Il post, tuttavia, è stato rapidamente cancellato. Una scelta, questa, avvenuta ovviamente troppo tardi visto che nel frattempo gli screen avevano già fatto il giro del web. A questo punto allora l’ex Uomini e Donne ha fatto chiarezza con un video su Instagram, pentendosi di aver pubblicato quel contenuto con così tanta leggerezza. Già da prima era in realtà arrivata la dura replica della Bennardo. Su Instagram, Ursula aveva dichiarato che l’annuncio social dell’ex compagno era giunto decisamente troppo presto, sia per lei sia per i suoi figli, ancora inconsapevoli della rottura dei genitori.

Eppure, a quanto pare, c’è ancora qualcosa che non torna. Già, perché nel bel mezzo del ciclone l’esperto di gossip Amedeo Venza ha pubblicato delle Stories in cui esprimeva i suoi dubbi sulla situazione. In particolare, Venza sottolineava come la rottura sentimentale, probabilmente, fosse stata in qualche modo orchestrata ad hoc. I suoi follower, stando al suo racconto, avrebbero infatti pizzicato nei giorni scorsi Sossio e Ursula ancora teneramente insieme sotto casa.

A questo punto, Sossio Aruta ha dato via al suo contrattacco, “minacciando” Venza via DM ma anche Deinaira Marzano, che si sono permessi di manifestare le loro perplessità sulla situazione. Tutti i messaggi privati di Aruta sono così diventati pubblici ma con essi, va detto, anche quelli di Ursula.

Il chiarimento di Ursula Bennardo

Per par condicio, Deianira Marzano ha tenuto a condividere anche lo scambio social con la Bennardo. Nel suo messaggio privato, la ex di Sossio Aruta ha spiegato il motivo per cui alcuni hanno visto la coppia ancora “felicemente” insieme, al mercato. L’avvistamento sarebbe infatti avvenuto di mercoledì, mentre il post di Sossio risale al giorno successivo.