Uomini e Donne: sorgono sospetti, Maria una ‘sorella’ per De Santi

La puntata di Uomini e Donne inizia con Diego Tavani e Asmaa Fares. I due sono usciti insieme, dopo un piccolo confronto avvenuto dopo la precedente registrazione. Lui aveva lasciato il numero anche a Cristina Tenuta, la quale ha deciso troncare subito. Il motivo? Lei l’ha cercato via messaggio, senza però ricevere risposta. Diego oggi in studio spiega di aver condiviso una cena con Asmaa e di non aver visto prima il messaggio di Cristina.

Una volta conclusa la serata, Tavani ha trovato il messaggio, ma era ormai tardi. Così le ha scritto il giorno dopo. “Oggi potevo inventare qualsiasi scusa. Al tuo messaggio che arriva dopo che avrei dovuto rispondere? La mia risposta è non voluta, ma non ti avrei risposto comunque perché stavo uscendo con un’altra donna”, spiega Diego. Sembra di tornare indietro nel tempo, quando Tavani si trovava in queste situazioni così ambigue.

Nelle sue passate esperienze nel programma di Maria De Filippi, Diego si è sempre ritrovato ad affrontare momenti complicati tra spiegazioni, accuse e fraintendimenti. Appena tornato nel parterre del Trono Over, Tavani è ancora una volta al centro di discussioni. Cristina non crede alla versione di Diego e finisce lì la questione. Se ne apre un’altra con Asmaa, che preferisce chiudere la conoscenza, in quanto non ha notato tutto questo interesse da parte di lui.

La dama spiega di non aver ricevuto domande personali sulla sua vita dal cavaliere. Gianni Sperti se la prende con Asmaa, a cui chiede se è nel programma per conoscere un uomo o per altro. La domanda deriva dal fatto che l’opinionista crede che a lei non vada mai bene alcuna conoscenza, tanto che le chiede se è davvero single. Maria De Filippi si incuriosisce di fronte al dubbio di Gianni, che però non approfondisce.

Uomini e Donne: Ernesto insospettisce e De Filippi protegge Barbara

Barbara De Santi a Uomini e Donne scoppia a piangere in studio quando si ritrova seduta al centro a fianco a Jessica e di fronte a Ernesto Russo. La dama ammette di aver notato un distacco dal cavaliere, il quale vorrebbe più leggerezza. L’ex corteggiatore di Ida Platano spiega di voler viverci le cose con calma e in modo naturale. Le lacrime di Barbara portano Maria De Filippi a intervenire per cercare di aiutarla a gestire meglio la situazione:

“Devo capire se questo è dovuto a lui. Lui dice che ci siete visti due volte e questa disperazione è esagerata. Per questo dice che magari è dovuto a cose tue. Io posso essere presa da un’ipotesi, ma anche da una realtà. Ora sei presa da un’ipotesi, siamo d’accordo?”

Barbara smentisce che si tratta di un malessere legato a una cosa sua personale, ma che si sente così per Ernesto. Le anticipazioni della registrazione avvenuta ieri segnalano che i due nelle prossime puntate danno vita a colpi di scena, tra liti e fughe dallo studio. Nella puntata di oggi si percepisce che la De Santi è già molto presa da Ernesto. Il modo di parlare di Russo non convince.

Questo voler andare con i piedi di piombo insospettisce un po’ il pubblico. È chiaro a tutti che l’interesse da parte di Barbara sia maggiore. “Maria sto meglio quando non mi piace nessuno”, afferma in lacrime De Santi, che crede di non essere corrisposta. Ernesto pensa che siano nella stessa posizione, ma ribadisce di volersi vivere questa esperienza con libertà senza concentrarsi solo su una persona.

“Se devi stare così allora io ti chiedo di sederti, perché non voglio farti soffrire”, afferma Ernesto vedendola così. Gianni Sperti fa notare che quello di Barbara è proprio il comportamento che a lui non piace. Maria De Filippi, però, ferma l’opinionista, in quanto crede che sia giusto che la De Santi mostri com’è davvero. Alla fine Barbara decide di continuare la conoscenza.

Ernesto accetta, inoltre, di conoscere una nuova dama, Jasminca. Quest’ultima colpisce subito l’interesse del cavaliere, che appare estasiato, mentre la De Santi è sempre più turbata. Maria chiede a Russo con chi vorrebbe ballare e quando lui fa il nome della nuova arrivata resta un po’ senza parole: “Ah! Con Jasminca…”.

Probabilmente la conduttrice si aspettava di vederlo ballare con Barbara per rassicurarla. Allo stesso tempo, De Filippi ammette di comprendere anche Ernesto. Quello di De Filippi è sicuramente un atteggiamento molto dolce con Barbara. In questi ultimi anni tende a proteggerla in studio e a darle saggi consigli per non farla soffrire.