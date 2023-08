Uomini e Donne, Soraia: Luca dimenticato, ecco il nuovo fidanzato

Solo pochi mesi fa Luca Salatino svelava i motivi della rottura da Soraia Ceruti Allam. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva affermato che era convinto del fatto che la ragazza non fosse più innamorata di lui ma che allo stesso tempo non avesse il coraggio per dichiararlo. Rivelazioni che avevano trovato un riscontro del tutto negativo da parte di Soraia che invece, dal canto suo, aveva affermato che a convincerla a lasciare Salatino erano stati proprio gli atteggiamenti dell’ex gieffino: “Ho sentito parole brutte, sono stata incolpata di una serie di cose, io che non faccio del male neanche a una formica ed è stato avvilente”.

In seguito avevano iniziato a circolare alcune voci secondo le quali Soraia aveva lasciato Luca per un facoltoso imprenditore di Como. La ragazza aveva però smentito categoricamente queste voci: “L’ho portato a Como, gli ho fatto conoscere i miei amici. Penso di avergli dato tutto quello che potevo dare a una persona che si trasferisce”.

Oggi, a distanza di tempo dalla fine del loro rapporto, gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno pubblicato sui loro profili social alcune segnalazioni circa la nuova frequentazione dell’ex corteggiatrice. Che Soraia abbia definitivamente dimenticato Luca? A quanto pare la risposta a questa domanda è affermativa.

La nuova fiamma di Soraia Ceruti

A quanto pare l’uomo che sta facendo nuovamente battere il cuore a Soraia sarebbe il fotografo ed ex fidanzato di Anna Ascione, una ex concorrente dell’edizione del 2020 di Temptation Island. Stando alle stories pubblicate dagli esperti di gossip pare che i due non si stiano solo conoscendo ma che ci sia qualcosa di più sotto.

La nuova fiamma di Soraia avrebbe quindi anche un nome, si tratta di Giuseppe Annunziata, fotografo napoletano che, tra le altre cose, pare aver anche curato le riprese della proposta di matrimonio a sorpresa di Alberto Maritato a Speranza Capasso. Annunziata è poi anche noto per le sue collaborazioni con Love Events, agenzia di organizzazione eventi di Alessandra De Angelis, un’altra ex protagonista di Temptation Island.

Come anticipato, il fotografo campano ha avuto una relazione con Anna Ascione (Qui i dettagli). La ragazza era uscita dal reality dei sentimenti da single dopo essersi lasciata con Gennaro Mauro. Come in molti ricorderanno infatti il loro rapporto quando sono entrati a far parte del cast del reality era in bilico già un po’. Nel corso del tempo i due avevano affrontato diversi tira e molla che avevano poi portato alla proposta di matrimonio fatta da Gennaro ad Anna che però dal canto suo non si era mostrata molto convinta di voler sposare il fidanzato. Grazie a questa esperienza però i due fidanzati sono riusciti a chiarirsi le idee in maniera definitiva sul loro rapporto e sono usciti dal programma separati.

In seguito, a distanza di un anno dalla loro separazione, Anna aveva ritrovato l’amore con il fotografo napoletano, anche se la loro love story non durò molto e soprattutto finì in malomodo. Ora però Giuseppe avrebbe conosciuto Soraia e pare che tra i due sia in atto un vero e proprio flirt. Che sia proprio la bella Soraia la donna giusta che il fotografo stava aspettando?