Uomini e Donne Sophie, un’ex del Dama insinua: “Si è messa in mezzo”

Sophie Codegoni è finita nel mirino di un’ex fiamma di Andrea Damante. Per la tronista di Uomini e Donne sono arrivate delle accuse ben precise tramite una storia su Instagram e che è nata anche da una frase che la stessa Sophie ha detto in studio. Nel corso di una puntata di qualche giorno fa, Jessica e Davide si sono confrontati sull’eventualità che lui potesse uscire in esterna anche con Sophie. Quest’ultima ha subito chiarito che non si sarebbe mai messa in mezzo a loro due, perché consapevole del fatto che stesse nascendo qualcosa di forte. Insomma non avrebbe mai voluto essere la responsabile di una frattura tra Jessica e Davide, perché si era accorta che ci fosse stato un colpo di fulmine tra loro. E lei non avrebbe mai messo il bastone tra le ruote a questo amore pronto a decollare.

Sophie Codegoni sotto accusa: “Da quando non ti metti in mezzo tra due persone?”

Jessica e Davide oggi sono una coppia, per cui non hanno nulla a che fare con le accuse mosse a Sophie dall’ex del Dama. Stiamo parlando di Sara Croce, che frequenta gli stessi ambienti della tronista da ciò che si può intuire dalle sue parole. Sara ha risposto alle domande dei fan e in una di queste le hanno chiesto se sta seguendo Uomini e Donne. Lei ha detto che non sta guardando le puntate ma che le è arrivato comunque un video di una delle due troniste. Non ha fatto il suo nome, ma visto che si è riferita palesemente alla frase pronunciata da Sophie con Jessica e Davide non è stato difficile fare due più due. Queste sono state le sue parole: “Fa ridere il fatto che millanti di aver rispetto e di ‘non essersi mai messa in mezzo tra due persone’. Da quando?”.

Sara Croce attacca Sophie di Uomini e Donne dopo la frase su Jessica e Davide

Sara ha proseguito il suo messaggio scrivendo a chiare lettere che in passato Sophie si sarebbe messa in messo tra lei e un suo ex fidanzato. E non solo, perché l’ha accusata di averlo fatto anche con altre ragazze che lei conosce molto bene. “Non si è fatta problemi”, ha scritto infine. Difficile che Sophie risponda nel giro di breve tempo a queste accuse perché non ha i social e probabilmente non lo farà in puntata, visto che sono critiche provenienti dal di fuori.