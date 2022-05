Uomini e Donne, Sophie rompe il silenzio su Matteo: cosa pensa del trono

In una recente intervista concessa nella redazione milanese di FanPage, Sophie Codegoni e l’attuale fidanzato, Alessandro Basciano, si sono raccontati a cuore aperto, rivelando senza filtri dettagli del loro passato sentimentale (questo è il caso di Sophie, nello specifico) ma anche del loro attuale rapporto e delle dinamiche che si sono venute a creare all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove si sono conosciuti.

Grazie ad Alessandro Basciano, infatti, Sophie Codegoni è riuscita a dimenticare definitivamente il suo ex fidanzato, Matteo Ranieri, con il quale aveva costruito un’importante relazione all’interno di Uomini e Donne. Era stata proprio Sophie, ai tempi tronista, a scegliere il bel Matteo fra uno stuolo di pretendenti. Sembrava una storia da favola, ma la verità, in fondo, era un’altra.

Ai microfoni del giornale, la Codegoni ha infatti rivelato che, in realtà, si è resa conto che un vero sentimento profondo fra i due non era mai scattato. Si è trattato, a quanto pare, di una sorta di fuoco di paglia.

Mentre lei era impegnata in veste di concorrente al GF Vip, lui (che già l’aveva lasciata) aveva deciso di accettare l’invito di Uomini e Donne a salire sul trono. Un nuovo inizio, dunque, e una scelta che la Codegoni ha dopo tutto compreso. Ecco le sue parole a riguardo:

“Io ero nella casa e quindi l’ho saputo solo dopo. Non ho seguito naturalmente il suo percorso. So che ha scelto, gli auguro di aver trovato la persona giusta per lui. Da parte mia non c’è nessun rancore. Ho letto la sua dichiarazione, devo dire che ha ragione, sono d’accordo: non eravamo innamorati. Ai tempi avevo parlato di un forte interesse che speravo fosse ricambiato e c’era voglia di innamorarsi”.