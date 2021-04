Uomini e Donne, Sophie nel caos: “Aveva un altro quando era sul trono”

L’ex tronista continua a essere travolta dalla bufera che si è creata in questi giorni sui social e ora, come se non bastasse, spuntano delle segnalazioni abbastanza forti

Scoppia il caos intorno a Sophie Codegoni dopo la rottura con Matteo Ranieri. L’ex tronista di Uomini e Donne finisce al centro dell’attenzione e viene da molti accusata di aver preso in giro l’ex corteggiatore genovese, molto amato dal pubblico. Ed ecco che in queste ultime ore spuntano delle segnalazioni abbastanza forti sul suo conto. C’è da precisare che non sono state svelate le prove concrete al riguardo, in quanto chi ha parlato pare voglia restare anonimo. A lanciare questo gossip ci pensano Deianira Marzano e Amedeo Venza. Insieme, i due fanno sapere questa mattina di aver ricevuto delle segnalazioni sulla vita sentimentale di Sophie.

“Aveva un altro quando era sul trono”, scrive Deianira nelle sue Stories. Dopo di che, rivela che sia lei che Amedeo sono ormai certi che Sophie “durante il trono frequentava e stava con un’altra persona“. I due influencer sentono di poter garantire questo “al 100%”, poiché avrebbero visto alcuni messaggi che confermerebbero la segnalazione. La persona che la Codegoni avrebbe incontrato durante la sua esperienza nel programma è stata descritta come il ragazzo che lavora nel tabacchino che si troverebbe vicino a dove lei alloggiava quando sedeva sul trono.

Non solo, questa persona pare fosse anche fidanzata e la presenza di Sophie avrebbe creato dei litigi. Addirittura il tabaccaio avrebbe chiesto a Sophie di poter scendere in studio per corteggiarla. Lei, però, lo avrebbe fermato in quanto ormai il suo percorso era già avviato. Questa segnalazione, secondo Deianira, sarebbe una chiara conferma del fatto che Sophie “sia stata scorretta nei confronti della redazione, di Matteo e delle persone”. Il profilo Instagram InvestigatoreSocialOfficial si è unito ai due influencer e ha condiviso la stessa identica segnalazione.

Tutti e tre avrebbero ricevuto screenshot e video che proverebbero tali indiscrezioni. Ovviamente, Sophie ha ora tutto il diritto di replicare alle accuse e sembra volerlo fare in queste ore. Infatti, l’ex tronista ci tiene a precisare che tutto quello che sta uscendo fuori sul suo conto non corrisponde alla verità.

Parla poi di amicizia tra uomo e donne, facendo notare che ha molti amici maschi. In questi giorni molti l’hanno attaccata poiché ha incontrato a Roma Gianluca De Matteis. Su questo punto, fa notare che tra loro c’è sempre stata un’amicizia, cosa che non è mai stata nascosta da entrambi.