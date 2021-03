Uomini e Donne, Sophie e Matteo: “Inizio spiazzante” e sulla convivenza…

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne si raccontano nella loro prima intervista di coppia sul Magazine del programma. Sono tante le curiosità che i fan hanno e che riguardano soprattutto il loro futuro. Si parla già di convivenza e di grandi sentimenti? A rivelare la verità ci pensano proprio loro, i quali ammettono che si è creata una grande complicità. Vivendo in città diverse, lui a Genova e lei a Milano, stanno cercando di viversi il più possibile. Ora, in particolare, devono capire come far incastrare i loro impegni. Nonostante ciò, sono felici. Subito dopo la scelta, come rivela lo stesso Matteo, hanno trascorso ore a parlare sul divano e tutto il resto è poi avvenuto in modo naturale. L’ex corteggiatore ammette che non vedeva l’ora di baciarla senza mascherine.

Stanno uscendo fuori nuove sfaccettature dei loro caratteri, ma sono “gli stessi del programma”. Sophie era sicura che insieme si sarebbero divertiti e così è stato. Il Ranieri parla anche di “quel pizzico di gelosia che fa parte dei rapporti”. Com’è stato per loro ritrovarsi lontani dai riflettori? Per Sophie “strano, ma bellissimo”. L’ex tronista fa notare che “all’inizio è stato spiazzante”. Subito dopo la scelta, hanno trascorso i primi dieci minuti in camerino “in silenzio a fissarci sconvolti”. Entrambi non facevano altro che ripetere quanto tutto questo fosse “reale e così bello”.

La Codegoni, intanto, svela anche il motivo per cui durante la clip dell’ultima esterna con Matteo aveva fatto credere a molti che lui non sarebbe stata la sua scelta. Sophie, in quella circostanza, non era riuscita a trattenere le lacrime e il loro sembrava quasi un addio. Questa sua reazione, in effetti, ha fatto preoccupare anche lo stesso Ranieri. Lei oggi spiega che le sue non erano lacrime di addio. In quel momento stava solo realizzando che avrebbe scelto lui. Era dispiaciuta per Giorgio Bonaventura – la non scelta – ma era “pervasa da un senso di felicità per aver trovato qualcuno come Matteo”.

Ha capito che il Ranieri sarebbe stato quello giusto quando le ha organizzato l’ultima esterna in studio, durante la quale hanno ballato insieme. Con sincerità, Matteo ammette che si aspettava questo epilogo, sebbene le lacrime di Sophie prima della scelta l’avessero mandato in confusione. Come hanno condiviso già sui social, l’ex corteggiatore ha già conosciuto la famiglia della giovanissima modella. Quest’ultima, invece, non ha ancora avuto l’opportunità di fare la conoscenza dei genitori Ranieri.

Non usano ancora parole importanti, perché stanno cercando di iniziare questa relazione “con i piedi di piombo” e Sophie aggiunge: “Adesso aspetto solo il ‘ti amo’ di Matteo”. Intanto, l’ex tronista spera che questa estate potrà condividere con il fidanzato una vacanza. E mentre l’ex corteggiatore appare meno preoccupato, la modella vorrebbe trovare il modo viversi senza programmare ogni incontro. Tra i loro progetti, però, non c’è al momento quello legato alla convivenza.

Come fa sapere la stessa Sophie, non hanno intenzione di fare passi azzardati. Nonostante ciò, stanno comunque pensando a un futuro insieme.