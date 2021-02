UeD, Sophie e Matteo tornano sui social: le dediche (e non manca l’ironia)

Dopo la messa in onda della puntata con la loro scelta, i due protagonisti del Trono Classico si mostrano insieme per la prima volta

Sophie e Matteo dopo la scelta stanno insieme e si sono mostrati oggi per la prima volta insieme sui social. La puntata di Uomini e Donne con il loro lieto fine era attesissima, anche se le anticipazioni avevano svelato la scelta di Sophie Codegoni. In studio la tronista è riuscita a spiazzare un po’ Gianni Sperti, confondendolo su chi sarebbe stato la sua scelta. Sembrava vicina a Matteo, poi invece l’intesa con Giorgio Di Bonaventura sembrava prevalere. Alla fine di nuovo Gianni ha pensato che sarebbe stato Matteo. Insomma, è evidente che la tronista fosse presa da entrambi i suoi corteggiatori. Alla fine però testa e cuore hanno trovato un accordo ed entrambi facevano il nome di Matteo, come ha detto Sophie nel suo discorso.

E come sempre dopo le scelte i fan attendono con ansia le prime foto delle nuove coppie sui social. Il ritorno su Instagram è uno degli eventi più desiderati, anche per vedere la coppia nella vita reale. Lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, insomma. Ed è successo oggi per Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, che si stanno godendo un pomeriggio insieme per le vie di Milano. La prima a postare una foto è stata l’ex tronista, uno scatto in cui i due si baciano seduti al tavolino di un bar. “Insieme”, con un cuore rosso: questa è la dedica scritta sulla foto. Una sola parola ma che racchiude la felicità di aver trovato Matteo.

Poco dopo Sophie ha pubblicato un video in cui ha mostrato ciò che Matteo aveva appena combinato: il tavolino era tutto bagnato. La ragazza ha raccontato quindi che Matteo ha rovesciato due bevande, non una: ben due, quelle di entrambi, e ha bagnato tutto, anche i suoi pantaloni. Insomma, l’ex corteggiatore è così anche nella vita reale: un po’ impacciato, ma simpatico e divertente anche quando ne combina una delle sue.

Anche Matteo ha pubblicato la prima foto insieme a Sophie: un bacio con le mascherine e il duomo di Milano alle loro spalle. “Esterna numero 13”, ha scritto facendo riferimento al percorso a Uomini e Donne. Insomma per il momento è stato un ritorno sui social un po’ insolito, senza le classiche dediche d’amore pubblicate in bacheca. Le stesse pubblicate pure da Davide e Chiara. Sophie e Matteo oggi sono tornati su Instagram con un pizzico di ironia, che non è mai mancata anche nel loro percorso in tv.