Uomini e Donne, Sophie e Matteo dopo la scelta: ecco cosa sta accadendo

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri dopo la scelta di Uomini e Donne stanno vivendo la loro storia lontano dai riflettori. I fan si chiedono cosa stia accadendo tra loro in questi giorni. A parlare sarebbero state delle fonti vicine all’ex tronista. Scendendo nel dettaglio, Amedeo Venza con il suo account Instagram fa sapere che Sophie e Matteo hanno trascorso qualche giorno insieme. Delle persone vicine alla Codegoni gli avrebbero rivelato che tutto procede a gonfie vele. Infatti, pare che i due vadano d’accordo e che insieme si divertano tantissimo. Non è di certo un’indiscrezione inaspettata questa, visto che già nel programma avevano dimostrato di essere complici e uniti. La scelta fatta dalla giovanissima tronista ha fatto felice il pubblico, che sin da subito è stato conquistato dal Ranieri.

Nel corso delle varie esterne, si sono spesso lasciati andare a grandi risate. Il corteggiatore è riuscito sempre a strappare un sorriso, non solo ai presenti in studio, ma anche alla stessa Sophie. Con il tempo da parte di quest’ultima è nato un sentimento, che l’ha portata a iniziare questa relazione, dopo la scelta del collega Davide Donadei. I fan non vedono l’ora di scoprire la quotidianità della neo coppia del Trono Classico. Al momento, i due non possono far sapere nulla ai telespettatori. Come qualunque coppia che esce dal programma, deve ovviamente attendere la messa in onda della scelta.

Sebbene sin da subito spuntino sempre fuori le anticipazioni, la trasmissione ha sempre preferito agire in questo modo. Pertanto, sui social Sophie e Matteo continuano a portare avanti il silenzio. Ma quando andrà in onda il momento tanto atteso? La scelta dovrebbe essere trasmessa nel corso dell’appuntamento che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5. Oggi è, infatti, andata in onda la prima parte della registrazione dello scorso 9 febbraio, con protagonisti alcuni volti del Trono Over. Ma ormai manca davvero poco e finalmente i telespettatori assisteranno a questo speciale momento!

Le anticipazioni rivelano che la Codegoni indossa per l’occasione un lungo abito in paillettes, con uno spacco. Dopo aver visto i momenti più belli trascorsi sia con Matteo che con Giorgio, Maria De Filippi fa posizionare le sedie rosse al centro dello studio.