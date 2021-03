Uomini e Donne, Sophie e Matteo in crisi? Lui svela finalmente la verità

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne sono in crisi? I fan stanno ponendo questa domanda ai due diretti interessati dopo alcune dichiarazioni dell’ex tronista e una segnalazione di Deianira Marzano. Ma a dare una risposta ci pensa Matteo, attraverso un’intervista su MondoTv24. Nel podcast, l’ex corteggiatore prende la palla al balzo e decide di fare chiarezza sulla situazione. Il Ranieri rassicura il pubblico e confessa che procede benissimo la sua storia d’amore con Sophie. Ancora una volta, si ritrova a spiegare il motivo per cui non appaiono sempre insieme sui social. Come già hanno dichiarato più volte, vivono in città diverse: Matteo a Genova e Sophie a Milano. Far incastrare i loro rispettivi impegni lavorativi, purtroppo, è abbastanza complicato.

Ed è proprio per questo che, in una recente intervista su NuovoTv, la Codegoni ha rivelato che sono nate già delle discussioni tra loro. A farli discutere è la lontananza, ma non c’è comunque aria di crisi. Matteo racconta di aver ricevuto tante proposte lavorative dopo il programma, che sta cercando di svolgere a Milano, così da poter stare vicino a Sophie. Visto che non è possibile spostarsi di regione in regione, Matteo ha il permesso di partire per esigenze di lavoro. Questo è anche il motivo per cui l’ex tronista non lo raggiunge a Genova. Nella città ligure, la Codegoni non ha progetti lavorativi, dunque non si può spostare a suo piacimento.

Nonostante ciò, entrambi faticherebbero a spostarsi durante la settimana, proprio perché ognuno ha il suo lavoro nella propria città. Sfruttando alcuni progetti, Matteo riesce comunque a spostarsi. Con queste parole, l’ex corteggiatore ha modo di smentire le notizie sulla rottura. In questi giorni, Deianira aveva aumentato i sospetti dei fan. Secondo il suo pensiero, tra i due starebbe già arrivando l’addio. Non solo, si è detta certa del fatto che entrambi stiano mettendo le basi per annunciarlo. “Lei si è già stufata”, ha scritto la Marzano. Sarà davvero così?

Le ultime dichiarazioni di Matteo Ranieri sulla sua relazione con Sophie non sembrano proprio indicare una crisi, anzi. Lui stesso precisa subito che tutto procede per il meglio. Ovviamente la lontananza può creare dissapori, ma questo non significa che ci sia aria di crisi o di rottura. Di recente la Codegoni ha ammesso che sta attendendo il ‘ti amo’ da parte del Ranieri!