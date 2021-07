Uomini e Donne, Sophie e Corona: lo sfogo di Matteo Ranieri

Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne procede la sua vita di sempre, lontano dai gossip e dai riflettori. Oggi si svela in una nuova intervista sul Magazine dedicato al programma, dove torna a parlare di Sophie Codegoni. La loro storia d’amore è finita ancora prima di iniziare. I telespettatori hanno tifato a lungo per l’inizio di questa love story, che però non ha dato i risultati sperati.

La maggior parte del pubblico si è subito schierata dalla parte di Matteo dopo la rottura, che è riuscito a conquistare tutti durante la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. In molti credono che Sophie abbia sfruttato la situazione per ottenere una certa visibilità e non per trovare l’amore. Pertanto, i fan del Ranieri appaiono sempre più delusi, soprattutto dopo gli ultimi gossip.

La Codegoni, a differenza di Matteo, sta cavalcando l’onda e ora si ritrova protagonista di notizie davvero inaspettate. La sua vicinanza a Fabrizio Corona sta facendo un po’ discutere. Dopo aver smentito il flirt con il calciatore Nicolò Zaniolo, l’ex tronista è più volte apparsa in compagnia dell’ex re dei paparazzi.

Questo ha generato inevitabilmente dei sospetti: Sophie e Corona stanno insieme? Durante un controllo da parte di alcuni agenti, l’ex di Nina Moric avrebbe confermato la relazione, giustificando la presenza della Codegoni in casa sua. Pare abbia esplicitamente dichiarato che sono una coppia, secondo quanto ha raccontato Il Messaggero.

A dire la sua ci pensa Matteo oggi, il quale ammette di aver ricevuto tanti messaggi riguardanti questo gossip. L’ex corteggiatore fa sapere che per lui questo è un periodo sereno, se non fosse per “le notizie che nelle ultime settimane mi hanno visto indirettamente protagonista”.

Fa notare che in tanti gli scrivono per via dei gossip che circolano su Sophie e sulla sua situazione sentimentale. Questo non fa altro che ricordargli la “brutta chiusura” che c’è stata tra loro.

Racconta poi di essere sceso a Roma per prendere parte al Festival della Filosofia. Ne ha approfittato per portare un regalo a Gemma Galgani. Scendendo nel dettaglio, le ha regalato il pesto di Camogli.

Non aveva ancora avuto l’occasione di incontrare la dama torinese dopo la fine del suo percorso in trasmissione. Ora ha potuto ringraziarla della sua gentilezza.

La sua vita oggi gira intorno al suo amico a quattro zampe, Tyler. Il cane, un american terrier, rappresenta la sua ancora di salvezza, tanto che non si separano mai.

Nel corso di questa nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, cita nuovamente Sophie. Avrebbe voluto portarla dove c’è la rete degli innamorati a Camogli, ma poi le cose sono andate in modo inaspettato. Qui ha comunque scritto il suo nome e quello del suo cane.

Infine, Matteo Ranieri fa sapere che ad agosto, quando andrà in ferie, raggiungerà in Puglia Davide Donadei e Chiara Rabbi, con cui ha instaurato un rapporto di amicizia dopo il programma.