Uomini e Donne, Sonny smascherato: Lorenzo sbotta, cos’è successo

Sonny Di Meo, caos per esterne con Giovanna Abate e Sara Shaimi: cos’è successo a Uomini e Donne

Sonny Di Meo sarà senz’altro uno dei prossimi protagonisti di Uomini e Donne, visto che il ragazzo ha confessato di essere uscito con Giovanna Abate solo per fare un dispetto a Sara Shaimi, o per lo meno questo è ciò che abbiamo appreso dalle anticipazioni. Oggi si è iniziato a vedere che in realtà Di Meo tiene molto a Sara che, diciamocelo, forse dovrebbe allentare un po’ la presa e ammettere apertamente, e quindi cercare una sorta di tregua, che Sonny le piace. Il fatto che i due non siano indifferenti l’uno all’altra è emerso già nell’esterna, dov’è scoppiata una lite fortissima che ha visto proprio Sonny lamentarsi del fatto che Sara non ha dato valore alle loro esterne. I due hanno litigato parecchio fino a quando lui non è andato via dopo aver ricevuto parole molto pesanti da parte di Sara.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi contro Sonny: “A lui Giovanna non piace”

Giovanna dal canto suo si è detta esterrefatta perché pensava che Sonny fosse davvero intenzionato a conoscere lei e che quindi le uscite avessero un senso; il punto è che se lui non è uscito in esterna – questo ciò che ha fatto notare – è dipeso solo e soltanto da Sara: cos’avrebbe fatto Sonny invece se la Shaimi l’avesse portato e avesse cercato una tregua? Si scoprirà presto. Anche perché già da questa puntata Sonny ha parlato molto con Sara, e alcuni punti del suo discorso già facevano capire dove volesse andare a parare: “Ho tutto il diritto di pensare – queste alcune delle sue parole – che quelle sensazioni non le ha mai provate”. Lorenzo Riccardi ovviamente non si è trattenuto: “A lui Giovanna non piace, lui sta facendo di tutto per tornare da Sara”.

UeD, Sara e Sonny prossima coppia del programma? “Ti piace!”

Poi la botta finale a Giovanna: “Io per Sara – così Sonny ha risposto a Maria De Filippi sulla sua preferenza tra Sara e Giovanna – ho provato qualcosa. Io con Giovanna sono stato tanto bene”. “Eri troppo arrabbiata – così si è rivolto poi Gianni Sperti a Sara – per non essere interessata, è da un’ora che parli con lui! Ti piace!”. “L’hai portato fuori per rompere le p…e a Sara!”, ha continuato Lorenzo rivolgendosi a Giovanna: l’opinionista infatti ha notato che la Abate non aveva fatto nulla per riprendersi Sonny dopo l’auto-eliminazione. La situazione si risolverà prossimamente, quando Di Meo spiegherà a tutti perché si è comportato così; Sara a quel punto non lo eliminerà e deciderà di continuare a conoscerlo, anche se dovrebbe essere meno orgogliosa: solo così un rapporto può fortificarsi e non sfociare in liti e discussioni continue.