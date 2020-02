Trono Classico, Giovanna furiosa: Sonny confessa presa in giro, la verità sull’esterna

Trono Classico anticipazioni, Sammy Hassan e Giovanna Abate complici: compleanno al top per la tronista

Oggi hanno registrato una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e Giovanna Abate è stata senz’altro una delle protagonista indiscusse. In primo luogo si è parlato di Sammy Hassan che ha deciso di farle una sorpresa a mezzanotte il giorno del suo compleanno. Le anticipazioni vengono da NewsUeD che ha raccontato nel dettaglio cos’è successo: Giovanna stava festeggiando con amici e famiglia, Sammy si è presentato a casa, hanno festeggiato insieme e lei gli ha presentato la madre (per gentilezza – ha precisato – e non perché al momento sia più importante degli altri); i due si sono poi appartati e lui l’ha portata in una limousine, dove l’ha fatta accomodare e le ha regalato una collana. Esterna bellissima che ha colpito molto la Abate perché si è sentita corteggiata.

Anticipazioni Trono Classico, Giovanna litiga con Alessandro e lo costringe a dichiararsi

Giovanna è uscita anche con Alessandro che nella prima puntata si era presentato per corteggiare entrambe. In esterna Giovanna lo rimprovererà perché sebbene sapesse del suo compleanno non le ha portato neanche un mazzo di fiori. La Abate parlerà col ragazzo anche del fatto che non si è dichiarato: gli animi si accenderanno al punto da spingere lei ad andarsene fino a quando lui non ammetterà che sì ha una preferenza per lei. Il punto è che in studio Alessandro si rivelerà visibilmente interessato a Sara, e questo Giovanna lo noterà: si tratta però solo di sensazioni perché in realtà il corteggiatore sembra essere deciso.

News Trono Classico, Sonny Di Meo: la confessione dopo l’uscita con Giovanna

Boccone amaro invece rispetto a Sonny Di Meo che l’ultima volta ha scatenato il caos per essere uscito proprio con la Abate. Sonny in esterna cercherà di chiarirsi con Sara che però non gli crederà, e farà bene perché poi in studio, messo sotto pressione, ammetterà che si è comportato così per farla ingelosire. Apriti cielo: la Abate si innervosirà al punto da consigliare a Sara di eliminarlo perché un uomo non può usare una donna per i suo i fini. Cosa che ovviamente non succederà perché a Sara Sonny piace parecchio. Se a queste anticipazioni aggiungete ciò che è successo a un corteggiatore converrete anche voi sul fatto che la puntata sarà imperdibile!