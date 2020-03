Uomini e Donne, Sonny ambiguo: che succede dopo il Trono con Sara e Giovanna

Sonny Di Meo, a Uomini e Donne caos dopo uscite con Giovanna Abate

Sonny Di Meo non sta vivendo un bellissimo periodo a Uomini e Donne se pensate che nelle ultime anticipazioni si parla di una Giovanna Abate furiosa a causa di una confessione che il ragazzo ha fatto a tutti e che ha sorpreso chiunque: parliamo del fatto che il corteggiatore ha ammesso di aver corteggiato la Abate solo per far ingelosire Sara Shaimi e non per reale interesse. Come sempre accade, UeD continua anche dopo le messe in onda perché non è raro che i corteggiatori scrivano post e dediche per troniste e tronisti, e l’ultimo messaggio di Di Meo sembra essere proprio riguardare il suo percorso all’interno della trasmissione. Veniamo al dunque.

Uomini e Donne, lo stato d’animo di Sonny e il rapporto con Sara Shaimi

Sara ha spesse volte ammesso di non fidarsi di Sonny, e il suo comportamento nei confronti di Giovanna non ha fatto altro che aumentare questa sua insicurezza; ciò non ha allontanato tuttavia Sonny dalla tronista perché proprio nell’ultima registrazione la Shaimi ha dichiarato di essere molto interessata a lui. Cosa aspettarsi dunque da questo percorso? A Sara piace molto anche Giuseppe Nastasi, quindi non è scontato che Sonny venga scelto, e forse è stato proprio questo stato di cose a far scrivere al ragazzo un messaggio piuttosto ambiguo su Instagram.

UeD, l’ultimo messaggio di Sonny è per Sara? Le indiscrezioni

“Ce lo insegna la Musica – queste le parole di Sonny su Instagram a commento di una foto posata –. Non è questione di alti e bassi. È questione di andare a tempo”. A cosa fa riferimento esattamente il corteggiatore di Uomini e Donne? Ci sembra che Sonny lamenti il fatto di “non andare a tempo” con Sara, e che quindi qualsiasi cosa dovesse fare non andrà mai bene nulla. Difficile interpretare un messaggio del genere ma riteniamo quasi impossibile che non abbia nulla a che vedere col Trono Classico. Vi lasciamo al post: