Uomini e Donne, Sonia Puglisi fuori dal programma trova l’amore: era già fidanzata quando corteggiava Luigi Mastroianni? La risposta di lei alle critiche

A Uomini e Donne due sono ormai le corteggiatrici rimaste per Luigi Mastroianni. Prima che il cerchio si restringesse a Irene Capuano e Valentina, però, tra le ragazze scese per il tronista siciliano c’era anche Sonia Puglisi. Quest’ultima, eliminatasi ormai dalla trasmissione diverse settimane fa, pare abbia ritrovato l’amore fuori dagli studi di Uomini e Donne. Gli utenti che la seguono sui social dopo averla conosciuta al Trono Classico non hanno potuto fare a meno di notare la presenza di questo giovane ragazzo nella sua vita e, tra questi, qualcuno avrebbe avuto da ridire. Stando all’ultimo sfogo di Sonia su Instagram stories, delle persone avrebbero insinuato il suo coinvolgimento in un’altra relazione già quando la ragazza corteggiava Luigi Mastroianni.

A chi ha mosso queste accuse, allora, l’ex corteggiatrice siciliana ha risposto per le rime, cercando di fare chiarezza e di mettere ogni genere di polemica a tacere. “Visto che pur di parlare vi aggrappate a qualsiasi cosa, vi rispondo e vi delucido” ha esordito dicendo Sonia. Per fare chiarezza, poi, la stessa ha aggiunto: “L’ultima registrazione di UeD a cui ho partecipato risale al 3 gennaio. Detto ciò, inutile inventare cose tipo ‘Eri fidanzata’, perché siete banali e ripetitivi un po’ con tutti. Per finire, ognuno ha la propria vita e fa ciò che vuole. Pace e amore a todos”.

Uomini e Donne, anche Giorgia lascia la trasmissione: chi sceglierà Luigi?

Dopo Sonia anche Giorgia ha lasciato Uomini e Donne. Luigi Mastroianni, a poche settimane dalla scelta, ha deciso dunque di rimanere solo con Irene e Valentina. Chi sceglierà tra le due? Il pubblico da casa (e quello più attivo sui social) sembrerebbe preferire Irene ma Valentina, in poco tempo, è riuscita a fare breccia nel cuore del siciliano.