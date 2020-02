Uomini e Donne, Sonia Pattarino difende Paola Caruso e attacca Ivan Gonzalez

Il comportamento di Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip ha deluso parecchio Sonia Pattarino, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne scelta dallo spagnolo solo un anno fa. Dopo che Ivan ha liquidato questa relazione come “una storiella poco importante”, la web influencer sarda ha deciso di scrivere una lunga lettera all’ex fidanzato. Una lettera pubblicata sul settimanale Di Più nella quale Sonia ha preso le parti di Paola Caruso che, proprio di recente, ha avuto un duro scontro con Gonzalez. La Pattarino ha però ammesso che lei è stata costretta a subire torti maggiori da parte del 27enne, con il quale ha avuto un rapporto fino allo scorso settembre. Fino a quando lui non l’ha mollata per telefono proprio il giorno del suo 33esimo compleanno.

Sonia Pattarino delusa da Ivan Gonzalez dopo il Grande Fratello Vip

“Paola Caruso è venuta a trovarti e ti ha accusato di averla illusa con le sue manfrine. Ma con me hai fatto di peggio e ho deciso di scriverti questa lettera perché mi hai ferito con il tuo atteggiamento”, ha premesso Sonia Pattarino sul settimanale Di Più. “Noi siamo stati fidanzati nel vero senso della parola. Da Sassari, la mia città, mi sono trasferita a Madrid, dove vivi. Abbiamo praticamente cominciato a convivere da subito. Ho conosciuto tua madre, i tuoi nonni, tutta la tua famiglia, e tu hai conosciuto la mia. Passavamo le giornate insieme, facendo infiniti progetti per il futuro. La scorsa estate siamo andati in Messico, è stato un viaggio stupendo e davvero sembravamo inseparabili. Siamo tornati ad agosto, poi a settembre sono tornata a Sassari per stare con la mia famiglia. Tutto sembrava perfetto tra noi, quando un giorno, improvvisamente è crollato tutto”, ha raccontato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Ivan Gonzalez ha lasciato Sonia Pattarino con una telefonata

Come raccontato da Sonia, Ivan Gonzalez ha mollato la ragazza via telefono nel giorno del suo compleanno. “Ti ho chiesto di vederci, anche perché finire una storia per telefono, soprattutto una relazione importante come la nostra, non mi sembrava giusto, ma tu hai detto che era meglio non incontrarci“, ha detto la Pattarino. Che da allora non ha avuto più nessun contatto con lo spagnolo. A detta di Sonia, l’addio di Ivan è stato dettato dalla partecipazione al Grande Fratello Vip e dalla sua voglia di sfondare in televisione. “Hai deciso di lasciarmi di colpo per il GF Vip. Volevi vivere questa esperienza da single, magari per iniziare una nuova storia, l’ennesima, in diretta tv. E ci stavi riuscendo, visto che stavi provando a sedurre Clizia Incorvaia”, ha ribadito la giovane sarda.