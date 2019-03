Uomini e Donne, Sonia al miele, Ivan senza freni: “Cattiverie”

Uomini e Donne, Ivan Gonzalez spunta sui social: messaggio fiume, via i sassolini dalle scarpe. Sonia: “Le persone possono anche toglierti il fiato”

Tra Natalia Paragoni e Sonia Pattarino, Ivan Gonzalez si è tuffato nelle braccia di quest’ultima non senza essere criticato da più voci per la modalità della scelta e per il percorso fatto a Uomini e Donne. Oggi il tronista uscente, a proposito dell’avventura vissuta nel programma orchestrato da Maria De Filippi, ha scritto un lungo messaggio su Instagram, levandosi qualche sassolino dalle scarpe. Anche Sonia si è fatta viva sui social. Per lei nessuna polemica, ma solo un messaggio pieno di sentimento e felicità. Insomma, la coppia pare essere decollata. Vedremo se nel tempo riuscirà a tenersi ad alta quota e a far ingoiare le lingue agli scettici.

“Partiamo cosí… dal primo giorno”, esordisce Ivan sul suo profilo social. “Quel giorno ero nervoso, insicuro – prosegue lo spagnolo – Avevo tanta paura… ero consapevole che c’erano persone che anche senza conoscermi avevano inventato così tante cose cattive su di me, ero consapevole del fatto che stavo iniziando da -10″. L’ex tronista, tuttavia, confessa di essere sempre stato sicuro di sé: “Io sapevo chi ero, e quindi non avevo bisogno di difendermi. Alla fine le persone si imparano a conoscere. Quella era la forza per andare avanti, il sapere che tipo di persona ero, una persona piena di difetti, ma una persona tanto buona”.

Uomini e Donne, Sonia: “Non è così tanto importante che la felicità sia eterna, ma che si possa essere felici al momento”

Gonzalez passa quindi ai ringraziamenti: “Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto… Ognuno di voi ha lasciato un pezzo d’Italia nel mio cuore e io spero davvero di avere lasciato qualcosa anche a voi. Tutto è finito alla grande”. Pochi minuti prima su Instagram è spuntata Sonia che ha pubblicato una foto con il ‘suo’ Ivan, dedicandogli parole al miele: “Non è così tanto importante che la felicità sia eterna, ma che si possa essere felici al momento. Perché le persone, a volte, possono anche toglierti il fiato”.