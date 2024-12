Uomini e Donne, Sonia Lorenzini: duro sfogo sui social. Di chi parla

Qualche ora fa, sul profilo Instagram dell’ex volto di Uomini e Donne, Sonia Lorenzini, sono apparse delle stories sfogo. Stando a quanto sostenuto da Deianira Marzano l’oggetto delle dure parole dell’ex tronista sarebbe Alessio Pecorelli. Pecorelli, che ha fatto parte del cast del celebre dating show di Maria Di Filippi nella stagione 2024-2025, è stato costretto a lasciare il programma prima del tempo e su invito della redazione, a causa delle numerose segnalazioni pervenute sul suo conto. Notizie secondo le quali Pecorelli sarebbe stato visto in più occasioni all’interno di alcuni locali, in barba alle regole del programma.

Le parole di Sonia Lorenzini

Parole davvero molto forti quelle utilizzate da Sonia Lorenzini che, come anticipato, qualche ora fa ha condiviso nelle sue stories di Instagram un vero e proprio sfogo che, sulle prime, sembrerebbe rivolto all’ex tronista di Uomini e Donne, Alessio Pecorelli.

“Ringrazia Dio che non ti prendo a calci in c**o (citazione). Da un uomo o roba del genere mi son sentita dire! E forse da donna, a tratti debole quale sono, di fronte all’ipotesi di trovare l’amore ho accettato anche quello. Mi sono sentita dire che ero una ragazza, una persona tossica, perché chiedevo spiegazioni a innumerevoli sparizioni, altri insulti che non sto qui a elencare e che non so nemmeno perché io mi sia lasciata dire”, ha scritto l’ex tronista in preda alla collera, iniziando a raccontare ai suoi followers di alcuni comportamenti tossici ai quali è stata sottoposta.

“Solo c’è un limite a tutto perché mi sono rotta i c****oni. Specialmente se sui social per una frequentazione mi devo prendere dalle persone della Sgualdrina, per una che se li è passati tutti dopo che per anni tutto ho fatto tranne che far parlare di me per quello”, ha poi continuato la Lorenzini.

Di chi parla

Come anticipato, il nome di Pecorelli non viene mai citato nel discorso della Lorenzini, ma i fans sono del tutto convinti che si tratti proprio di lui. Circa una settimana fa, era emerso un gossip su di loro, che erano stati avvistati insieme a passeggiare in quel di Verona. A giudicare dalle immagini che avevano iniziato a circolare sul loro conto, i due si erano visti per prendere qualcosa da bere e mangiare insieme.

Nessun comportamento strano o che facesse pensare a un rapporto che andasse oltre l’amicizia tra i due, motivo per il quale i fans non erano riusciti a capire quale fosse la vera natura del loro rapporto. I diretti interessati poi non si erano mai espressi sulla segnalazione e il mistero non era mai stato svelato.

Come anticipato sul destinatario delle parole della Lorenzini, che non viene mai citato apertamente, si possono solamente fare ipotesi. La più gettonata al momento è quella riportata da Deianira Marzano. Secondo l’esperta di gossip, l’oggetto della rabbia di Sonia sarebbe proprio Alessio Pecorelli: “Sonia Lorenzini, da fonti sicure, si riferisce proprio ad Alessio Pecorelli, che, a quanto pare, con lei non si è comportato nel migliore dei modi!”

Al momento di pubblicazione del presente articolo, Alessio Pecorelli non si è ancora espresso e non è chiaro se deciderà o meno di farlo nelle prossime ore. Intanto, le stories della Lorenzini hanno già scatenato una vera e propria bufera social: molti dei fans di Uomini e Donne infatti si sono schierati dalla sua parte.

Non resta da fare altro che attendere ulteriori sviluppi sulla faccenda, anche perché nella parte finale dello sfogo, l’ex tronista ha promesso ai suoi followers che tornerà sull’argomento nei prossimi giorni.