GF Vip, Sonia Lorenzini e Barù stanno insieme: Jerù fuori controllo

Sonia Lorenzini, ex volto noto di Uomini e Donne e del Grande Fratello, sembra avere un nuovo flirt in corso. Secondo quanto spifferato da Deianira Marzano, l’ex gieffina sta trascorrendo qualche giorno di relax in Toscana. E si trova in compagnia del noto food influencer Barù Gaetani. I due non hanno smentito né confermato la notizia e continuano serenamente le loro vite social.

Barù, anche lui ex concorrente del Grande Fratello, si autodefinisce sui social: “Buongustaio. Food and wine consultant”. Malgrado le sue numerose comparsate televisive e la parentela con Costantino della Gherardesca, tiene molto alla sua privacy. Il motivo è sicuramente caratteriale ma ci sono anche altre ragioni che spingono il food blogger alla riservatezza.

Sembra infatti che da quando è finita la sua esperienza al GF Vip sia “perseguitato” dai fan che lo volevano insieme a Jessica Hailé Selassié. Infatti ogni volta che Barù inizia una conoscenza femminile le Jerù lo massacrano verbalmente. Tempo fa in un intervista il nipote di Costantino della Gherardesca parlava in questo modo:

Vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro? Rompono i co**ioni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione di mer*a.

Barù: le fan di Jessica Selassié non mollano!

Insomma succede qualcosa di surreale. La vita di Barù sembra essere condizionata dalle azioni assurde di fan accanite verso una coppia che, di fatto, non è mai esistita. Se non nella loro fantasia. Ma il food influencer ha probabilmente deciso di preservare la sua nuova storia con Sonia Lorenzini. Forse è proprio per questo che i due non hanno ancora confermato nulla. Barù sa perfettamente che le Jerù prenderebbero di mira l’ex tronista di Uomini e Donne, senza sosta.

Sembra addirittura che arrivino a contattare parenti e amici di lui mandando messaggi assurdi. Come riportato su Biccy, ecco lo sfogo di Barù: “Ma questo vi sembra normale? Non ne posso più, è una roba che non dovrebbe esistere. Siete degli stalker e non state affatto bene. Vi sembra una cosa normale o giusta? Scrivete ai miei amici che magari neanche conosco bene!”. Insomma la nuova coppia, se confermata, avrà una bella gatta da pelare prima di trovare la giusta serenità.