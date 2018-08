Uomini e Donne, Sonia e Federico a Bali durante il terremoto: “Notte terribile”

Uomini e Donne, notte di paura per Sonia e Federico: il racconto della coppia in vacanza a Bali durante il terremoto

A Bali questa notte, durante il terremoto, si trovavano Sonia Lorenzini e Federico Piccinato. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, una volta scampato il pericolo, sui social hanno raccontato l’accaduto, cercando subito di rassicurare i fan. Attimi di paura e notte movimentata ma, alla fine, fortunatamente nessuno si è fatto niente. “Abbiamo passato una notte terribile” ha raccontato Sonia su Instagram. “Terribile perché c’è stato un po’ di panico generale e inizialmente sembrava che ci fosse un allarme tsunami” ha poi aggiunto la stessa “Quindi ci siamo rifugiati in una montagna, ospitati dalla gente del posto carinissima”. Sonia in persona, dall’aeroporto, ha poi fatto sapere di stare lasciando il posto insieme al fidanzato.

Sonia Lorenzini e Federico Piccinato stanno bene e questo i due volti noti di Uomini e Donne lo hanno subito specificato sui social. “Stiamo bene e vi aggiorneremo nel minor tempo possibile” ha infatti chiarito l’ex tronista che, come anticipato, si trova in aeroporto col fidanzato in attesa del volo che la porterà a casa. La notizia, ovviamente, ha subito allarmato i fan. Tantissimi sono stati infatti quelli che hanno scritto alla coppia per assicurarsi che tutto stesse andando bene. Per rispondere a tutti, allora, Sonia ha caricato un video Instagram Stories. L’ex tronista, qualche ora fa, ha riaggiornato il suo profilo, riconfermando di stare bene e di stare rientrando in Italia.

Uomini e Donne: vacanze movimentate per Sonia Lorenzini e Federico Piccinato

Vacanze movimentate per Sonia e Federico dunque quest’anno che, a Bali, hanno dovuto fare i conti anche con una turista insolente e dai modi poco garbati. A raccontare ai propri follower l’accaduto, anche se col sorriso in faccia, è stata la stessa Lorenzini che, su Instagram, ha riportato ogni particolare della lite.